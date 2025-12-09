Summer Opening nomeado em 12 categorias nos Iberian Festival Awards

O festival Summer Opening, que este ano decorreu entre os dias 17 e 19 de Julho, no Parque de Santa Catarina, está nomeado em 12 categorias nos Iberian Festival Awards, que distinguem a excelência de festivais, profissionais e entidades que mais se destacaram ao longo do último ano.

No que diz respeito aos votos do júri, corre nas categorias de Melhor Promoção Turística; Melhor Estratégia De Comunicação E Marketing; Melhor Activação De Marca - Pingo Doce; Melhor Local - Parque Santa Catarina; Melhor Fornecedor De Serviços - 3cket; e Prémio De Segurança Do Evento.

Já o público pode votar nas categorias de Melhor Festival De Médio Porte; Melhor Performance Ao Vivo (Pt/Es) - Napa; Melhor Performance Ao Vivo (Int.) - Morad; Melhor Apresentação De Música Electrónica Ao Vivo - Pedro Sampaio; Melhor Fotografia Do Festival - Pedro Sousa; Melhor Cobertura Em Vídeo - Push Off Studios.

O festival não é estreantes nestes prémios. Em 2024, conquistou um dos galardões mais prestigiados, com a SO_PROD a receber do Júri o Excellence Award para Entidade do Ano. Na última edição chegou ao TOP 5 em quatro categorias e venceu, através da Push Off Studios, o prémio de Best Service Provider. Em 2023, o festival arrecadou ainda os prémios de Best Live Performance (Richie Campbell) e Best Festival Photo(Sara Falcão).