Madeira é a melhor ilha para passar férias no mundo pelo 11.º ano consecutivo

O Destino Madeira "voltou a receber o galardão de Melhor Destino Insular do Mundo na 32.ª gala mundial dos World Travel Awards (WTA) que decorreu esta noite no Exhibition World Bahrain, no Bahrain", informa hoje a Secretaria Regional da Turismo, Ambiente e Cultura. "É o 11.º ano consecutivo que a Região recebe esta distinção, isto depois de, no passado dia 22 de outubro, na gala europeia dos WTA ter sido considerada, uma vez mais, como o Melhor Destino Insular da Europa", recorda.

Desde 2015 que a Madeira tem levado o prémio de melhor ilha para passar férias, sendo que este ano na corrida para este prémio "estavam outros 14 destinos: Bali (Indonésia), Barbados, Ilhas Cook, Fiji (Oceano Pacífico), Havai (EUA), Ilhas Turcas e Caicos (Caraíbas), Jamaica (Caraíbas), Ilha Mulheres (México), Maurícias (Oceano Índico), Santa Lúcia (Caraíbas), Seychelles (Oceano Índico), Tahiti, Filipinas e Zanzibar (Tanzânia)".

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, destaca a importância deste reconhecimento continuado desde 2015, sublinhando que é "o reflexo do trabalho consistente desenvolvido ao longo dos últimos anos, em parceria com o setor e com todos aqueles que promovem e acreditam na Região", diz. citado na nota enviada esta noite.

O governante acrescenta que, "desde 2013, o Destino Madeira já recebeu um total de 25 prémios nas galas europeias e mundiais dos chamados 'Óscares do Turismo', consolidando a sua reputação global", frisando "ainda a diversidade das categorias a que o destino esteve nomeado (Melhor Destino de Aventura, Melhor Destino de Festivais e Eventos, Melhor Destino de Praia - Porto Santo, Melhor Destino Insular, Melhor Entidade de Turismo - Associação de Promoção da Madeira e, pela primeira vez, Melhor Praia Regional - Prainha, Caniçal), o que evidencia a versatilidade e autenticidade da oferta turística regional".

Acima de tudo, Eduardo Jesus reforça que esta distinção "é o resultado do empenho de todo o sector", e um incentivo para continuar a apostar "na qualificação, na inovação e na sustentabilidade", pilares centrais da estratégia turística da Madeira, acrescenta a nota.