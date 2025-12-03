Herberto Jesus nomeado adjunto de Micaela Freitas

Herberto Jesus sai directamente da presidência do SESARAM, cargo para o qual não foi reconduzido no mês passado, para o gabinete da secretária Regional da Saúde e Protecção Civil.

O despacho de nomeação assinado por Micaela Freitas foi publicado a 2 de Dezembro no Jornal Oficial da Região e produz efeitos a 1 de Dezembro, tendo a duração do mandato da governante.

Herberto Jesus, médico especialista em Reumatologia, foi diretcor Regional de Saúde entre 2020-2023 e Autoridade Regional de Saúde durante a Pandemia SARS CoV-2.

Foi presidente do Conselho de Administração do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (2023-2025), sucedendo no cargo a Rafaela Fernandes.

O seu mandato terminou a 14 de Novembro, tendo sido subsituído por Márcia Gomes, ex-chefe de Gabinete do Secretário das Finanças.