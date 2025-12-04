RTP confirma participação na Eurovisão em 2026

A RTP - Rádio e Televisão de Portugal confirmou hoje que vai participar na edição de 2026 do Festival Eurovisão da Canção, depois de terem sido alteradas as regras de votação no concurso.

Num comunicado, a televisão pública portuguesa explica que a assembleia-geral da União Europeia de Radiodifusão (UER ou EBU, na sigla em inglês) votou hoje a "alteração às regras de votação no Festival Eurovisão da Canção" em 2025 para "reforçar a confiança e a transparência e garantir a neutralidade do evento".

As novas regras foram aprovadas pela maioria dos países membros da UER, incluindo a RTP, que votou a favor por considerar que "permitem que os países participem na próxima edição do Festival Eurovisão da Canção com um maior grau de confiança nos resultados das votações".

"Com base nesta decisão da EBU, detentora do Festival Eurovisão da Canção, a RTP vai participar na edição do Festival Eurovisão da Canção 2026", lê-se no mesmo comunicado.

Após a assembleia-geral de hoje da UER, as televisões públicas de Espanha, Irlanda e dos Países Baixos confirmaram a saída do Festival Eurovisão da Canção, por se manter a participação de Israel.

De acordo com um comunicado da UER, "todos os membros da UER que desejem participar no Festival Eurovisão da Canção 2026 e concordem em cumprir as novas regras são elegíveis para participar".

Os membros da UER, estações públicas de vários países europeus, votaram hoje, em escrutínio secreto, sobre se "estavam suficientemente satisfeitos com as novas medidas e salvaguardas anunciadas no mês passado, sem votar sobre a participação no evento do próximo ano".

"A grande maioria concordou que não era necessário realizar uma nova votação sobre a participação e que o Festival Eurovisão da Canção 2026 deveria decorrer como previsto, com as salvaguardas adicionais em vigor", lê-se no comunicado.

Após a votação de hoje, as estações públicas dos vários países deverão confirmar a sua participação na edição de 2026.

De acordo com a UER, "a lista completa dos participantes na edição do 70.º aniversário do Festival Eurovisão da Canção será anunciada antes do Natal".

Alguns países europeus, entre os quais Eslovénia, Espanha, Irlanda, Islândia e Países Baixos, tornaram público nos últimos meses que ponderam boicotar a edição de 2026, caso Israel participe no concurso.

O Festival Eurovisão da Canção é organizado pela UER em cooperação com operadores públicos de mais de 35 países, entre os quais a RTP.

O concurso realiza-se anualmente desde 1956 e já houve países excluídos, caso da Bielorrússia, em 2021, após a reeleição do presidente Aleksandr Lukashenko, e da Rússia, em 2022, após a invasão da Ucrânia.

Israel foi o primeiro país não europeu a poder participar, em 1973, e ganhou quatro vezes.