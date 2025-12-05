Bilionário checo trumpista Babis será nomeado Primeiro-Ministro do seu país na terça-feira

O presidente checo anunciou ontem à noite que iria nomear para primeiro-ministro o bilionário trumpista Andrej Babis, após a promessa deste de transferir as atividades do seu grupo empresarial para uma estrutura independente, evitando conflitos de interesse.

Babis, 71 anos, que já tinha ocupado este cargo entre 2017 e 2021, foi incumbido pelo presidente Petr Pavel de formar um governo no início de novembro, um mês após a vitória do seu partido ANO nas legislativas de outubro.

"Decidi nomeá-lo primeiro-ministro na terça-feira, 09 de dezembro, às 09:00" (08:00 GMT), declarou o chefe de Estado Checo M.Pavel na rede social X.

"Desta forma, respeito o resultado das eleições e o progresso das negociações sobre a formação de um governo de coligação", acrescentou.

O ANO tinha ficado em primeiro lugar neste escrutínio, mas com uma maioria insuficiente para governar sozinho, o que o levou a assinar um acordo de coligação com os partidos da extrema-direita SPD e da direita A Voz dos Motociclistas, a 03 de novembro.

A nomeação definitiva de Babis esbarrava, no entanto, na exigência de M. Pavel de encontrar uma solução para a possibilidade de conflitos de interesse com as suas atividades de empresário.

O bilionário, que lidera um grupo químico e alimentar, Agrofert, tem a sétima maior fortuna da República Checa, um país de 10,9 milhões de habitantes, membro da UE e da NATO, segundo a classificação da Forbes.

M. Pavel nomeará o governo mais tarde, de acordo com a Constituição checa.

Persistem interrogações quanto à nomeação de Filip Turek para o Ministério do Ambiente, figura de proa d'A Voz dos Automobilistas, que está a ser investigada por violência doméstica e violação, na sequência de uma queixa apresentada por uma antiga companheira. M. Turek também foi alvo de uma investigação policial por ter feito saudações nazis, que, no entanto, esta foi arquivada.

M. Babis fez campanha com a promessa de aumentar os benefícios sociais e de dar prioridade aos checos.

O seu regresso ao poder poderia significar uma aproximação com a Hungria e a Eslováquia, que recusaram qualquer ajuda militar à Ucrânia e dificultam as sanções contra a Rússia.

Babis cofundou com Viktor Orbán o grupo parlamentar eurocético "Patriotas pela Europa".

No entanto, rejeitou a ideia de realizar um referendo sobre a saída da União Europeia exigido pelo SPD.

Babis enfrenta acusações de fraude com subsídios europeus em 2007, que rejeita, denunciando uma campanha de difamação.