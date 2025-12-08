‘Carvão em Brasa’ soma 8 nomeações nos Iberian Festival Awards

O Carvão em Brasa, o festival organizado pelo Estúdio 21 – Associação Cultural e Social das Ilhas que insiste em provar que “tamanho não define impacto”. O “teimoso” festival da Madeira acaba de garantir várias nomeações nos Iberian Festival Awards 2026, que reconhecem a excelência e inovação dos festivais de música e eventos culturais em Portugal e Espanha.

“Não vamos fingir surpresa. Ficámos contentes, claro, mas quando se trabalha com alma e teimosia, às vezes estas coisas acontecem”, reage a organização.

Entre as nomeações destaca-se a de ‘Melhor Actuação’, referente à performance de Rossana, que foi sinalizada como uma das mais marcantes do ano.

Uma imagem fortíssima captada em palco durante a mesma actuação valeu também ao ‘Carvão’ a nomeação na categoria de ‘Melhor Fotografia’.

O festival está ainda entre os nomeados para a categoria de ‘Melhor Vídeo’, atribuída ao trabalho de Óscar Silva, que reflecte a energia e identidade do festival.

“Estas nomeações reforçam aquilo que o público já sente: A Madeira sabe fazer cultura com identidade, atitude e consciência social, mesmo quando o orçamento obriga a criatividade a andar com o turbo ligado”, destaca a organização.

Andreia Miranda, do 'Estúdio 21’, não tem dúvidas: “Estas categorias dependem bastante da votação do público e mostram como um festival madeirense, ainda tão jovem, está a ganhar espaço e reconhecimento fora da ilha”.

A terceira edição do Carvão em Brasa decorreu a 26 de Setembro de2025, na Quinta Magnólia, no Funchal

O cartaz reuniu estreias, regressos e nomes de referência, destacando-se: os Club Makumba, a banda de Tó Trips, João Doce, Gonçalo Prazeres e Gonçalo Leonardo; a cantautora Rossana, radicada em Londres; o madeirense Miguel de Miguel e o colectivo Pimenta Caseira, com Gui Salgueiro (The Black Mamba/ Mariza Liz), Ariel Rosa, Zé Maria e Fred Martinho (B.E.R.A. / HMB). Nos intervalos, o DJ PHILL.ME assegurou o ‘groove’ constante, que manteve o público em movimento.

O Carvão em Brasa conta com o apoio do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, entre outros apoios de privados.

“Com este reconhecimento além-fronteiras, o Carvão em Brasa consolida-se como um dos projectos culturais mais vibrantes da região, mostrando que a Madeira tem muito para mostrar e zero vontade de ficar quieta”, reforça a organização.

Categorias onde o festival foi nomeado:

Best Small Festival

Best Touristic Promotion

Best Communication & Marketing Strategy

Best Hosting and Reception

Best Live Performance (PT/ES) – Rossana

Contribution to Sustainability

Best Festival Photo - Carolina Santiago

Contribution to Equality

Best Video Coverage – Óscar Silva

A lista completa dos nomeados já está disponível no site oficial dos Iberian Festival Awards 2026.

A votação do público está aberta até 15 de Janeiro.