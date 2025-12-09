Três navios visitam o Funchal esta terça-feira

São três os navios que, esta terça-feira, estão de visita ao Porto do Funchal. No total, transportam 6.626 passageiros.

O 'Mein Schiff Relax' já chegou à Região ontem, pelas 22h30, tendo pernoitado no porto funchalense, com 3.937 passageiros e 1.413 tripulantes a bordo, que vieram de Las Palmas de Gran Canaria. A viagem prossegue hoje, rumo a Santa Cruz de La Palma, uma vez que está a realizar uma viagem de uma semana num itinerário da Cruise Atlantic Islands.

Já o 'Viking Sky' chegou esta terça-feira, com 1.283 pessoas (814 passageiros e 469 tripulantes), pelas 7 horas, vindo de Barcelona e segue viagem para Philipsburg (Antilhas Holandesas) às 17 horas. Está a realizar um cruzeiro de 21 dias entre Roma, Itália, e Forte Lauderdale, Estados Unidos. Começou no dia 28 de novembro, e antes de chegar ao Funchal passou por Livorno (Itália), Nice, Marselha, Sete (todos em França), e Barcelona. Da Madeira vai atravessar o Atlântico para a ilha de St. Martin, seguindo depois para a Flórida, onde termina a viagem a 19 de Dezembro.

O último a chegar ao Funchal, foi o 'Marella Voyager', que viaja com 1.875 passageiros e 765 tripulantes. Chegou por volta das 11 horas proveniente de Cádis, Espanha, e à entrada teve o apoio dos dois rebocadores dos Portos da Madeira. Numa escala da Agência Ferraz, vai passar a noite na pontinha, seguindo viagem na quarta-feira, pelas 18 horas, em direcção a Santa Cruz de Tenerife (Canárias). O navio está numa viagem de uma semana, que teve início a 5 de Dezembro, em Málaga (Espanha), passou por Gibraltar (Reino Unido) e Cádis, e termina esta sexta-feira, em Santa Cruz de Tenerife.