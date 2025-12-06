Dois navios movimentam cerca de 5.100 pessoas no Porto do Funchal
O Porto do Funchal está a receber, este sábado, dois navios que cruzeiro que trazem à Madeira perto de 5.100 pessoas, 3.330 das quais passageiros.
A APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, destaca a operação de 'turnaround' que o 'MSC Musica', vem realizando todas as semanas na Madeira. Agenciado pela JFM Shipping, o navio entrou no Porto do Funchal pelas 8 horas, proveniente de Las Palmas de Gran Canaria, e segue viagem às 17 horas, em direcção a Santa Cruz de Tenerife.
"Esta operação de turnaround parcial vai envolver 732 passageiros: 363 desembarques e 269 desembarques", detalha a APRAM.
O navio, que regressa no próximo dia 11 de Dezembro à Madeira, "parte com 2.485 passageiros para um cruzeiro de seis dias por Canárias (Tenerife, Lanzarote e Fuerteventura) e Madeira", acrescenta.
Também em porto, está o 'Balmoral', que chegou às 13 horas de Southampton (Reino Unido). Numa escala também agenciada pela JFM Shipping, o navio traz 1.407 pessoas a bordo (851 passageiros e 556 tripulantes), e vai passar a noite na pontinha.
O navio da Fred Olsen, segue domingo, pelas 14h30, em direcção a Santa Cruz de Tenerife (Canárias), continuando a viagem de 14 dias. Vai visitar as ilhas Canárias de La Gomera e Lanzorote, seguindo depois para Lisboa, antes de terminar a viagem a 16 de Dezembro, em Southampton.
Antes de sair do Funchal, vai cruzar-se com o 'Hebridean Sky', que com 95 passageiros e 72 tripulantes tem chegada prevista à Madeira para as 12h30 de domingo.