Três cruzeiros, um veleiro e um iate de luxo no Porto do Funchal

O Porto do Funchal está hoje com 'casa cheia', curiosamente com três dos tipos de navios que a procuram de forma temporária, nomeadamente três navios de cruzeiro, um veleiro e um iate de luxo, todos com lugar reservado no interior da infra-estrutura.

Já depois do navio-ferry 'Lobo Marinho' ter saído, entrou há pouco no Porto do Funchal o veleiro 'Santa Maria Manuela', que está num périplo entre a Madeira e as Canárias, sendo hoje um dia de descanso para a tripulação fixa e os hóspedes de 19 nacionalidades diferentes.

No Porto do Funchal junta-se ao iate de luxo 'Spirit', que está atracado desde ontem ao final da tarde, vindo de Gibraltar. Com 54,3 metros de comprimento, é um superiate para charters construído em 2011 e remodelado em 2020, com capacidade para 12 convidados e servidos por 14 tripulantes.

Chegado antes do amanhecer (6h30) desta quarta-feira, o 'Seven Seas Voyager' vem de Cadiz, no sul de Espanha, e vai para La Palma, nas ilhas Canárias, ainda hoje pelas 16h00. Lançado ao mar em 2003, é um navio de cruzeiro de 'porte médio', com apenas 206 metros de comprimento e capacidade para 698 passageiros e 455 tripulantes.

Os outros dois navios de cruzeiro estavam cá desde ontem, tendo pernoitado mais de 24 horas. O 'Marella Explorer 2' parte pelas 14 horas, rumo a Santa Cruz de La Palma, tendo chegado cá com 1.742 passageiros e 746 tripulantes. Os seus 248 metros de comprimento ocupam a 'fila da frente' da Pontinha, posição que a idade (30 anos) transformou num posto privilegiado.

Já o 'AIDAbella', é o mais novo (2007), com 252 metros ocupa o cais norte do Porto do Funchal, tendo chegado de Santa Cruz de La Palma com 2.051 passageiros e 617 tripulantes e vai partir mais tarde, pelas 18h00 rumo a Fuerteventura.