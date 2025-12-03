Navios de cruzeiro no Funchal movimentam quase 4.500 pessoas
Conforme noticiou o DIÁRIO, O Porto do Funchal recebe, esta quarta-feira, três navios de cruzeiro - o 'Seven Seas Voyager', o 'Marella Explorer 2' e o 'AIDAbella'. Em conjunto, estão a movimentar 4.448 passageiros, revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.
Três cruzeiros, um veleiro e um iate de luxo no Porto do Funchal
O Porto do Funchal está hoje com 'casa cheia', curiosamente com três dos tipos de navios que a procuram de forma temporária, nomeadamente três navios de cruzeiro, um veleiro e um iate de luxo, todos com lugar reservado no interior da infra-estrutura.
Viajando a partir de Cádis (Espanha), o 'Seven Seas Voyager' entrou no Porto do Funchal pelas 6h30, para uma escala de 10 horas, agenciada pela JFM Shipping.
O navio - que trouxe 655 passageiros e 443 tripulantes a bordo - segue viagem, às 16 horas, para Santa Cruz de La Palma, em Canárias, no âmbito de um cruzeiro de 10 dias, que começou a 29 de Novembro em Barcelona (Espanha) e termina a 9 de Dezembro, em Lisboa. O Funchal é a segunda paragem desta viagem, seguindo-se La Palma, Gran Canaria e Lanzarote (todos em Canárias), Portimão e, por fim, Lisboa.
À chegada do 'Seven Seas Voyager', estavam já no Porto do Funchal o 'Marella Explorer 2' e o 'AIDAbella'. O primeiro está a realizar um cruzeiro de uma semana na rota da Cruise Atlantic Islands, entre as ilhas Canárias e a Madeira, uma escala da Agência Ferraz.
O navio navega com 1.742 passageiros e 746 tripulantes, e prossegue viagem às 14 horas, em direção a Santa Cruz de la Palma.
Já o 'AIDABella' fica até às 18 horas no Cais 6. Está com 2.051 passageiros e 617 tripulantes a bordo, e na ponta final de uma viagem de 12 dias por Canárias, Marrocos e Madeira. A escala é da responsabilidade da Blatas, e o navio segue para Furteventura, onde termina a viagem, na próxima sexta-feira.
Também na cidade, está o veleiro 'Santa Maria Manuela', que entrou esta manhã vindo de Santa Cruz de Tenerife (Canárias). Numa escala da transinsular, está a transportar 23 pessoas (nove passageiros e 14 tripulantes), e parte às 18 horas para Santa Cruz de La Palma.
O mega-iate 'Spirit', agenciado pela JFM Shipping, com 14 tripulantes, e o veleiro escola norueguês Christian Radich, com 72 pessoas a bordo, são outras visitas do Porto do Funchal.
O primeiro parte na madrugada de quinta-feira para as Antilhas Holandesas, e o segundo fica até sexta-feira, altura em que segue para Santa Cruz de Tenerife.