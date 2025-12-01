Navios no Porto do Funchal movimentam 17 mil pessoas
Mais de 17 mil pessoas vão passar esta segunda-feira, primeiro dia de Dezembro, pelo Porto do Funchal. Entre passageiros (13.033) e tripulantes (4.335), são 17.368 pessoas que vão chegar a bordo de quatro navios de cruzeiro – 'AIDAcosma', 'Azura', 'Silver Whisper' e 'Mein Schiff Relax' - e ainda o mega-iate 'Spirit', informa a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) através de comunicado.
Agenciado pela Blatas, o 'AIDAcosma' chegou ao Funchal pelas 6 horas vindo de Las Palmas de Gran Canária com 5.787 passageiros e 1.464 tripulantes a bordo. O navio está a realizar um cruzeiro de sete dias por Canárias e Madeira. Começou a 26 de Novembro em Santa Cruz de Tenerife e termina no mesmo porto na próxima terça-feira. Prossegue viagem às 17 horas, em direcção a Santa Cruz de La Palma.
O 'Azura' iniciou as manobras de acostagem pelas 7:00 horas. Chegou de Santa Cruz de Tenerife e vai permanecer 15 horas no Funchal, numa escala da responsabilidade da Blatas. Sai às 22 horas em direcção a Las Palmas de Gran Canaria.
Com 4.160 pessoas a bordo (3.003 passageiros e 1.157 tripulantes), está também a realizar um cruzeiro num itinerário Cruise Atlantic Islands (CAI), neste caso de duas semanas. Começou em Santa Cruz de Tenerife a 21 de Novembro e termina a 5 de Dezembro, no mesmo porto. Vai visitar praticamente todas as ilhas do arquipélago canário: Tenerife, Fuerteventura, La Palma, Lanzarote e Gran Canaria,
O 'Silver Whisper', a navegar com 320 passageiros e 297 tripulantes, entrou no Porto do Funchal pelas 9 horas, proveniente de Lisboa. Vai ficar até às 23 horas no Cais 6, numa escala da Agência Ferraz. Do Funchal segue para o Porto Santo, onde vai ficar durante toda a manhã de terça-feira, antes de seguir para o Mindelo, Cabo Verde. Está a realizar uma viagem transatlântica de 18 dias entre Lisboa e o Rio de Janeiro.
Por último, às 23h15, chega o 'Mein Schiff Relax', transportando 3.923 passageiros e 1.403 tripulantes. Numa escala da responsabilidade da JFM Shipping, vai passar a noite na pontinha, seguindo viagem às 18 horas de terça-feira. Chegou de Las Palmas de Gran Canaria e segue para Santa Cruz de La Palma, num cruzeiro de sete dias pelas ilhas da CAI.
No Funchal, está também o mega-iate 'Spirit' que chegou domingo ao início da noite. Veio de Gibraltar, com 14 tripulantes a bordo, e vai ficar em fundeadouro, com vindas regulares a porto, até quinta-feira, altura em que segue para as Antilhas holandesas. É uma escala da JFM Shipping.