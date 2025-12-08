Porto do Funchal recebe quatro navios de cruzeiro

O Porto do Funchal está a receber, ao longo desta segunda-feira, quatro navios de cruzeiro, que vão movimentar mais de 16.600 pessoas. Na sua maioria passageiros: 12.572.

De acordo com a APRAM, com o Hebridean Sky no Cais 6 desde a tarde de domingo, o primeiro a chegar esta segunda-feira foi o AIDAcosma, com 5.579 passageiros e 1.456 tripulantes. O navio, agenciado pela Blatas, entrou na baía da cidade pelas 6 horas, proveniente de Las Palmas de Gran Canaria, e permanece até ao final da noite (22h30), seguindo depois para Santa Cruz de Tenerife.

Está a terminar um cruzeiro de uma semana entre Canárias e Madeira, que começou a 3 de Dezembro em Tenerife, passou por Fuerteventura, Lanzarote e Gran Canária, e termina na quarta-feira, em Tenerife.

O Azura, a navegar com 4.102 pessoas (2.961 passageiros e 1.141 tripulantes), iniciou as manobras de acostagem na pontinha pelas 7 horas. Vindo de Santa Cruz de Tenerife e com partida prevista para as 22 horas para Fuerteventura, o navio, agenciado pela Blatas, está a realizar um cruzeiro de 14 dias pelo itinerário das Cruise Atlantic Islands (CAI). Começou a 28 de Novembro em Tenerife, parando depois no Funchal, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife e novamente Funchal. Daqui segue para Fuerteventura, La Palma e finalmente, a 12 de Dezembro, termina a viagem em Tenerife.

Por último, pelas 22:45, chega o Mein Schiff Relax, que vai passar a noite na pontinha. O navio já não encontra o Hebridean Sky, que parte às 19 horas em direcção Safi, Marrocos. Foi uma escala da Wilhelmsen, que trouxe à Madeira 167 pessoas: 95 passageiros e 72 tripulantes.

Já o Relax, traz 3.937 passageiros e 1.413 tripulantes a bordo. A escala é da responsabilidade da JFM Shipping, e o navio chega de Las Palmas de Gran Canaria, e segue terça-feira viagem para Santa Cruz de La Palma. Mais um cruzeiro no itinerário CAI, com início e fim em Tenerife.

Na terça-feira, vai ter a companhia do Viking Sky e o Marella Voyager, que trazem perto de quatro mil pessoas para passar o dia na Região.