Madeira com chuva forte e trovoada na manhã de terça-feira
De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta terça-feira, 9 de Dezembro, o céu vai apresentar-se muito nublado, com melhoria gradual ao longo da tarde.
Durante a manhã são esperados períodos de chuva persistente e por vezes forte, situação que poderá prolongar-se até ao início da tarde. Há igualmente possibilidade de trovoada no mesmo período.
A assinalar que estão em vigor vários avisos meteorológicos para o arquipélago da Madeira:
Sobe para laranja aviso para chuva na costa Sul e regiões montanhosas da Madeira
De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), foi elevado para laranja o aviso de chuva forte para a costa Sul e as regiões montanhosas da Madeira. O aviso vigora entre as 6 horas e o meio-dia do dia 9 de Dezembro, amanhã.
Depois, o cenário deverá evoluir para aguaceiros dispersos, sobretudo na vertente Norte e nas zonas de maior altitude.
Já o vento soprará moderado a forte de sudoeste (25 a 45 km/h), podendo atingir rajadas até 70 km/h, e será ainda mais intenso nas terras altas, com rajadas até 85 km/h. A partir da tarde, o vento roda para norte, tornando-se fraco a moderado.
No Funchal, o panorama será semelhante: céu muito nublado, chuva persistente e por vezes forte até ao início da tarde, com possibilidade de trovoada. O vento será moderado de sudoeste (20 a 35 km/h), enfraquecendo significativamente ao longo da tarde.
Quanto às termómetros irão variar entre os 17 e os 23ºC no Funchal e entre os 17 a 21ºC no Porto Santo.
O mar sofre agravamento, sobretudo na costa Norte, onde são previstas ondas de noroeste entre 4 e 4,5 metros. Na costa Sul, as ondas do quadrante oeste variam entre 1 e 2 metros, aumentando para 2,5 a 3,5 metros na parte Oeste da ilha.
A temperatura da água do mar rondará os 21ºC.