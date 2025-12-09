Tráfego intenso na Cancela e no Caniço

O trânsito está condicionado esta terça-feira no sublanço entre a Rotunda da Cancela e as Eiras, no sentido Camacha-Cancela, devido ao elevado volume de circulação automóvel.

Segundo a aplicação InfoVias, regista-se uma fila extensa de viaturas entre os quilómetros 0 e 0,6, correspondendo a um congestionamento com cerca de 0,6 quilómetros.

Há também fortes condicionamentos no sublanço do Caniço–Porto Novo, no sentido Machico–Ribeira Brava, onde o tráfego intenso provoca uma fila entre os quilómetros 26 e 21, numa extensão aproximada de cinco quilómetros.

É recomendada especial atenção na estrada devido à chuva que se faz sentir, tornando o piso escorregadio. Em algumas zonas regista-se ainda nevoeiro, que reduz a visibilidade, pelo que se apela a uma condução cautelosa, com velocidade moderada e distâncias de segurança reforçadas.