Simulacro de incêndio em infantário no Caniço
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estão a participar num simulacro realizado no infantário 'O Principezinho', situado na Rua Padre Aníbal Silvério de Matos , no Caniço.
O exercício envolve um veículo e cinco operacionais da corporação. A acção, que simulou um fogo, pretende testar procedimentos de evacuação e a resposta em situações de emergência.
