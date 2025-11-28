 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Simulacro de incêndio em infantário no Caniço

None

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estão a participar num simulacro realizado no infantário 'O Principezinho', situado na Rua Padre Aníbal Silvério de Matos , no Caniço. 

O exercício envolve um veículo e cinco operacionais da corporação. A acção, que simulou um fogo, pretende testar procedimentos de evacuação e a resposta em situações de emergência. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo