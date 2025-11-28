Simulacro de incêndio em infantário no Caniço

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estão a participar num simulacro realizado no infantário 'O Principezinho', situado na Rua Padre Aníbal Silvério de Matos , no Caniço.

O exercício envolve um veículo e cinco operacionais da corporação. A acção, que simulou um fogo, pretende testar procedimentos de evacuação e a resposta em situações de emergência.