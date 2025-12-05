Manhã de sexta-feira com tráfego intenso e, por isso, congestionamento

Bom dia. A manhã desta sexta-feira começa com muito trânsito na Via Rápida, destacando-se o congestionamento causado pelo fluxo rodoviário na zona da Cancela.

É mais do mesmo, mas com a particularidade de hoje ser sexta-feira, véspera de fim-de-semana prolongado e, por conseguinte, deveria estar um trânsito mais leve. Mas não é isso que se passa ao longo de cerca de 3 km a partir da subida do Caniço para chegar ao Funchal.

Também no sentido oposto há sinais de congestionamento, a partir do nó de Câmara de Lobos até à subida de Santa Rita, situação que poderá evoluir de forma negativa para quem circula para chegar ao Funchal ou seguir em frente.