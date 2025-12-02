Chuva intensa atinge níveis de aviso amarelo em São Vicente e Santana

A manhã tem sido marcada por forte precipitação, sobretudo na última hora e na costa norte da ilha da Madeira, com duas estações da rede do IPMA a registarem valores compatíveis com os critérios de aviso amarelo no intervalo de uma hora.

O maior acumulado foi registado em São Vicente, que somou 14,5 mm entre as 10 e as 11 horas; na meia hora de chuva mais intensa, o valor atingiu 9,5 mm, muito perto do limiar de aviso. Santana também alcançou níveis de aviso amarelo, com 10,1 mm numa hora.

Na zona do Aeroporto da Madeira, a estação de Santa Cruz registou igualmente precipitação significativa, com 9,1 mm na última hora.