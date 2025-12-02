Falso alarme mobiliza bombeiros no Caniço
Chegada ao local confirmou inexistência de fogo em apartamento
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram mobilizados, ao final da manhã, para um suposto incêndio num apartamento do Conjunto Habitacional das Figueirinhas, no Caniço.
O alerta foi dado pelas 11h50 e para o local deslocaram-se três viaturas e 11 operacionais. Contudo, após a chegada, os bombeiros verificaram que não existia fogo que justificasse o alarme.
