Falso alarme mobiliza bombeiros no Caniço

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram mobilizados, ao final da manhã, para um suposto incêndio num apartamento do Conjunto Habitacional das Figueirinhas, no Caniço.

O alerta foi dado pelas 11h50 e para o local deslocaram-se três viaturas e 11 operacionais. Contudo, após a chegada, os bombeiros verificaram que não existia fogo que justificasse o alarme.