 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Falso alarme mobiliza bombeiros no Caniço

Chegada ao local confirmou inexistência de fogo em apartamento

None

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram mobilizados, ao final da manhã, para um suposto incêndio num apartamento do Conjunto Habitacional das Figueirinhas, no Caniço.

O alerta foi dado pelas 11h50 e para o local deslocaram-se três viaturas e 11 operacionais. Contudo, após a chegada, os bombeiros verificaram que não existia fogo que justificasse o alarme.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo