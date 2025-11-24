Tráfego intenso neste início de semana

O trânsito nesta manhã de segunda-feira está, como habitualmente, com forte congestionamento devido ao 'estrangulamento' na Cancela.

Neste momento, na Via Rápida e no sentido Machico - Ribeira Brava, o congestionamento causado pelo tráfego intenso estende-se por cerca de 3 km.

Não há sinais de mais problemas, mas atenção que o momento pior em termos de trânsito intenso ainda está por vir.

Por isso, cautela na condução e cuidado com os limites de velocidade, adequados ao momento e local, às distâncias de segurança e ao possível encadeamento do sol, cujo nascer deverá estar para breve.