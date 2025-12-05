Orçamento de 2026 da Junta do Caniço atinge valor mais elevado de sempre

A Junta de Freguesia do Caniço aprovou esta semana, em reunião do executivo, a proposta de orçamento e planos para 2026, num total de 473.215 euros, segundo informa a nota enviada.

O documento segue para votação em Assembleia de Freguesia, representando o maior orçamento alguma vez apresentado pela autarquia.

Segundo o executivo, a proposta reforça a capacidade de intervenção em manutenção de espaços públicos, ação social, cultura e pequenas obras de proximidade. A aprovação foi unânime, após análise dos principais eixos de investimento.

O presidente da Junta afirmou que o montante previsto permitirá consolidar projectos em desenvolvimento e avançar com novas iniciativas com impacto direto na população.

O documento inclui um aumento de 20% no apoio às escolas, nomeadamente no fornecimento de material de expediente, higiene e limpeza, competência direta da autarquia.

Prevê, ainda, o reforço do apoio social destinado a material escolar para estudantes do Caniço, medida criada pelo atual executivo e que tem abrangido cerca de 300 crianças por ano.