Centro de Machico entra em fase de transformação

Município de Machico aposta em via partilhada e requalificação da praça por 1,2 milhões de euros. Presidente espera apoio do Governo Regional para três projectos prioritários. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 9 de Dezembro.

‘Função do porco’ mantém espírito da Festa merece, por seu turno, o maior destaque gráfico da primeira página. Tradição está bem viva em toda a Região, sustentada no convívio e na “identidade histórica do povo”, que o presidente de Câmara de Lobos acredita não vir a ser posta em causa.

“A Insulana constitui uma pedra angular da nossa identidade”, diz Nelson Veríssimo em entrevista ao DIÁRIO. O historiador reedita, hoje, a grande epopeia sobre o descobrimento da Madeira.

Merece também destaque de capa nesta edição a reportagem "Natal entre fé, cultura e convivência religiosa". Católicos, muçulmanos, luteranos, e testemunhas de Jeová partilham a ilha e vivem a época da Festa de formas distintas, num ambiente marcado pelo respeito e pelo diálogo P.5 A 7

Saiba ainda que "Santa Cruz prepara-se para regular AL com medidas-travão". Carta Municipal de Habitação em elaboração dois anos e meio após aprovação da Estratégia.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas páginas de Facebook e Instagram a informação é sempre actualizada:

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.