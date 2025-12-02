Espectáculo de Dança e Teatro 'Grinchilda' no Fórum Machico

A Associação de Dança e Artes Recreativas Skazka apresenta, nos próximos dias 13 e 14 de Dezembro, o espectáculo de dança e teatro 'Grinchilda', que promete trazer humor, emoção e espírito natalício ao palco do Fórum Machico.

A narrativa, desta criação original inspirada no universo do Grinch, desenrola-se na encantadora Vila Machim, onde a peculiar Grinchilda chega para desafiar a magia do Natal, envolvendo o público numa viagem repleta de criatividade, movimento e fantasia.

O espectáculo reúne dezenas de intérpretes e aposta numa fusão entre dança, teatro e elementos cénicos que evocam a época festiva.

Serão apresentadas quatro sessões, distribuídas da seguinte forma: no dia 13 de Dezembro, às 17 e 19 horas, e no dia 14 de Dezembro, às 16 e 18 horas.