Rali de Lisboa entra no Campeonato de Portugal de Ralis em 2026

O Rali de Lisboa vai integrar o calendário do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) em 2026, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), em comunicado.

"O CPR 2026 será composto por nove eventos sendo as classificações finais correspondentes aos sete melhores resultados num total máximo de oito participações", anunciou a FPAK.

A quarta das participações para pontuação final do CPR 2026 será uma opção entre o Rali de Lisboa e o Rali Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, que terá de ser obrigatoriamente indicada até ao fecho das inscrições da terceira prova [o Rali de Portugal].

Em 2027, contudo, o calendário regressa aos oito eventos, "sendo que a direção definirá a composição do mesmo em tempo oportuno".

Haverá ainda quatro provas de caráter internacional. O Rali Terras D'Aboboreira pontua para o European Rally Trophy (ERT), enquanto o Rali de Portugal se mantém no Campeonato do Mundo (WRC). O Rali da Madeira integra também o ERT enquanto o Rali Cinco Cidades do Norte de Portugal - que substitui a designação do Serras de Fafe - pontua para o Campeonato Europeu de Ralis (ERC).

Segundo a FAPK, as inscrições dos eventos fecharão duas semanas antes da sua realização de modo a proporcionar uma melhor comunicação.

A publicação da lista de inscritos decorrerá uma semana antes do evento.

Nos ralis de asfalto será obrigatória uma zona de aquecimento de pneus no início de cada PEC (Prova Especial de Classificação).

A quilometragem máxima de PEC's do CPR 2026 será de 120 quilómetros.

O espanhol Dani Sordo é o detentor do título nacional de ralis, ao suceder ao norte-irlandês Kris Meeke, campeão em 2024, ambos vitoriosos ao volante de um Hyundai i20.

Calendário do Campeonato Portugal de Ralis 2026:

1. 06-07 mar - Rali Vidreiro Centro de Portugal, na Marinha Grande (asfalto)

2. 17-18 abr - Rali Terras D'Aboboreira, em Amarante (terra)

3. 07-10 mai - Rali de Portugal (terra), no norte e centro do país.

4. 29-30 mai - Rali de Lisboa (asfalto)

5. 19-20 jun - Rali Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, em Castelo Branco (asfalto)

6. 31 jul-01 ago - Rali Vinho da Madeira (asfalto), no Funchal.

7. 19-20 set - Rali da Água Eurocidade Chaves-Verin, em Chaves (asfalto)

8. 09-10 out - Rali Five Cities North of Portugal, em Fafe (terra)

9. 30-31 out - Rali Casinos do Algarve (terra)