Bênção das Capas do Centro de Formação Profissional da Madeira e do Centro Qualifica na sexta-feira

O Centro de Formação Profissional da Madeira (CFPM) e o Centro Qualifica (CQ), estruturas integradas no Instituto para a Qualificação, IP-RAM, assinalam, na próxima sexta-feira (5 de Dezembro), pelas 16 horas, na Igreja Paroquial de Santo Amaro, a Bênção das Capas dos seus finalistas.

Trata-se, conforme destaca a Secretaria Regional da Educação, de "um momento marcante que celebra a conclusão de percursos formativos de jovens e adultos, valorizando a aprendizagem ao longo da vida e o reforço de competências na Madeira".

Este ano, a cerimónia reúne 31 jovens dos cursos de: Aprendizagem de Esteticista, Técnico Administrativo, Técnico Auxiliar de Farmácia e Técnico de Apoio Familiar e de Apoio à Comunidade.

A Bênção das Capas destaca também o percurso de 34 adultos que concluíram processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) de nível secundário no Centro Qualifica.

"Esta celebração, reforça a importância social da qualificação de adultos e demonstra que nunca é tarde para retomar estudos, conquistar novas metas e transformar a vida através do conhecimento", reforça a tutela em comunicado de imprensa.

A celebração será presidida pelo padre Ignácio Rodrigues e contará com a presença do Conselho Diretivo do Instituto para a Qualificação, IP-RAM. O evento será apadrinhado pelos formadores Paula Ornelas, André Brito, Virgínia Henriques, João Pedro Fernandes e pela técnica Micaela Abreu.

A celebração começa às 14 horas, com a concentração dos finalistas do Centro Qualifica, seguindo-se às 14h30 os formandos dos cursos de Aprendizagem no CFPM. Ambos grupos reunir-se-ão às 15h30m para o cortejo até à Igreja Paroquial de Santo Amaro, onde a Bênção das Capas decorrerá às 16 horas. A cerimónia inclui uma foto oficial às 16h30m com todos os participantes e termina com um convívio no salão paroquial às 16h45m.

Os cursos de aprendizagem e o Centro Qualifica são apoiados pelo Madeira 2030, pelo Governo Regional da Madeira, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia.