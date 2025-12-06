PSD contesta encerramento de rua durante o período de Natal em Machico

Os vereadores do PSD na Câmara Municipal de Machico apresentaram um voto de protesto contra o encerramento da Rua da Árvore durante a época natalícia, considerando que a decisão do executivo “evidência insensibilidade e falta de consideração” pelos impactos no trânsito e nos comerciantes da baixa da cidade.

Segundo os autarcas social-democratas, a medida foi tomada “sem auscultação pública, sem diálogo prévio com os agentes económicos e sociais e sem a apresentação de alternativas mitigadoras”, acabando por desviar o trânsito para a ponte junto à foz da ribeira, "que apresenta problemas técnicos por resolver" e para a maior zona comercial de Machico, "provocando engarrafamento no trânsito e transtorno aos munícipes”.

Como alternativa, os vereadores do PSD sugeriam que as iniciativas fossem deslocadas para a Praceta 25 de Abril, permitindo "manter acessos essenciais, designadamente aos estacionamentos".

Ainda de acordo com uma nota remetida este sábado às redacções, o executivo rejeitou várias recomendações apresentadas pelo PSD, incluindo: entre as quais um plano municipal de controlo de pragas, a implementação de medidas de prevenção de riscos associados a árvores públicas e a intervenção urgente no cemitério municipal, devido a infiltrações que, segundo os proponentes, "afectam habitações vizinhas". Foi igualmente recusado um voto de louvor às escolas do concelho pelo seu envolvimento em programas europeus.

Face às posições do executivo, os vereadores social-democratas manifestaram insatisfação e acusaram a maioria de “prepotência” e “falta de visão”, reiterando, contudo, que manterão o "compromisso de trabalho em prol do concelho", apesar da recusa do pedido para que os eleitos sem pelouro disponham de gabinete próprio.