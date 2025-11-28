Novo túnel alternativo ao Túnel 4 dos Tornos entra na fase final de projecto com investimento previsto de 35 milhões de euros

No Fórum ‘O Valor da Água’, promovido pela Águas e Resíduos da Madeira (ARM) com a colaboração da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e do DIÁRIO de Notícias, que está a decorrer durante toda a manhã de hoje, o secretário regional Nuno Maciel sublinhou o esforço do Governo Regional na modernização das infra-estruturas hídricas e na garantia de abastecimento seguro e sustentável à população.

Durante a sua intervenção, o titular da pasta destacou os avanços já alcançados, como a renovação de 152 km de condutas de água potável, 185 km de canais de rega, a construção e recuperação de cerca de uma centena de reservatórios, a implementação de 191 zonas de medição e controlo da rede, e a modernização das estações elevatórias e de tratamento de águas residuais.

O secretário realçou, também, os resultados obtidos na redução das perdas de água. “Nos cinco concelhos aderentes à ARM, em média, as perdas caíram de mais de 70% em 2015 para 61,3% actualmente. Apesar da evolução, ainda perdemos cerca de três quintos da água injectada nas redes, o que representa um custo anual de 11 milhões de euros”, afirmou.

Quanto a investimentos futuros, Maciel adiantou que, em 2026, estão previstos cerca de 31 milhões de euros para o sector da água, incluindo 16,5 milhões para abastecimento em alta, 12,5 milhões para distribuição e drenagem, 1,5 milhões para rega e fins múltiplos, e 500 mil para saneamento em alta.

Entre os projectos mais estruturantes, destacou a construção de um túnel alternativo ao Túnel 4 do Sistema Adutor dos Tornos, “uma infra-estrutura com pouco mais de 5 quilómetros de extensão, construída na década de 1960, e que é estruturante e absolutamente crucial para o funcionamento deste sistema, que constitui a principal fonte de abastecimento de água do concelho do Funchal”, com um investimento total que já ascende a 35 milhões de euros, co-financiado pelo Programa Sustentável 2030 e que já se encontra em fase de conclusão.

Além disso, o secretário lembrou casos de sucesso, como a central dessalinizadora do Porto Santo, que garante água potável de qualidade à ilha há mais de 40 anos, e cujo projecto de expansão, com nova galeria de captação, conta com um investimento de 5 milhões de euros no âmbito do PRR.

Nuno Maciel abordou o valor económico da água, ao relembrar que a tarifa praticada pela ARM, 0,3562 cêntimos por metro cúbico, é uma das mais baixas do país. Comparou este valor com o de outras entidades nacionais, como a EPAL (0,6719 cêntimos) e as Águas do Vale do Tejo (0,6627 cêntimos), ambas quase com o dobro do custo aplicado na Região. Mesmo a entidade com tarifa mais próxima, as Águas do Douro e Paiva (0,4715 cêntimos), apresenta valores superiores aos da Madeira. “Para quem diz que a água na Madeira é cara, basta comparar”, afirmou, sublinhando ainda que a água para rega é subsidiada em 86%, medida que visa apoiar o sector primário, preservar a paisagem e reforçar a soberania alimentar. Apesar dos indicadores positivos, o secretário reconheceu que há ainda “um longo e inevitável caminho a percorrer”, destacando a necessidade de sistemas de rega mais eficientes, melhor manutenção dos canais de distribuição e reforço das infraestruturas de armazenamento.

No encerramento do seu discurso, fez um apelo à consciência colectiva e à responsabilidade individual. “Apesar dos investimentos e das infra-estruturas, a água é um recurso finito. A preservação começa com cada um de nós, fechando torneiras, evitando desperdícios e repensando hábitos diários. A água não é nossa, é um bem emprestado das gerações futuras, e cabe a todos cuidar dela.”