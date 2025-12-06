Portugal joga fase de grupos nos Estados Unidos e estreia-se em Houston

Portugal vai disputar o Grupo K do Mundial2026 nos Estados Unidos e evita deslocações ao México e Canadá, estreando-se em Houston, em 17 de junho, pelas 13:00 locais (18:00 horas de Lisboa), anunciou hoje a FIFA.

Um dia depois de ter conhecido os opoentes da 'poule' K, a equipa das 'quinas' ficou hoje a saber os horários e os locais onde vai disputar a competição pela nona vez, sétima consecutiva.

Houston vai acolher a estreia da seleção comandada por Roberto Martínez, frente ao vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental, que conta com Jamaica, Nova Caledónia e República Democrática do Congo, e também o desafio da segunda ronda, diante do estreante em Mundiais Uzbequistão, com ambos os inícios agendados para as 13:00 locais (18:00 horas de Lisboa), nos dias 17 e 23 de junho, respetivamente.

O derradeiro desafio da 'poule', diante da Colômbia, o opoente mais complicado na teoria, será disputado em Miami, pelas 19:30 (00:30), no dia 27.

Desta forma, Portugal, que tem como melhor resultado o terceiro lugar conseguido em 1966, na sua estreia, evita deslocar-se a solo mexicano e canadiano, ao contrário dos oponentes Uzbequistão e Colômbia, que se enfrentam na ronda um na Cidade do México, no mesmo dia, às 17:00 (22:00).

Os colombianos permanecem no México para a jornada seguinte, mas rumam à cidade de Guadalajara para medir forças com Jamaica, Nova Caledónia e República Democrática do Congo, com uma destas três seleções a defrontar os uzbeques em Atlanta, Estados Unidos, no fecho do grupo, às 19:30 (00:30).

Apesar de jogar a primeira fase nos Estados Unidos, a seleção portuguesa terá de saber lidar com o forte calor no estado do Texas, com as temperaturas a variarem entre os 31 e os 34 graus celcius naquela altura do ano.

Contudo, o estádio em Houston, com capacidade para cerca de 70.000 espetadores, dispõe de cobertura amovível, o que poderá atenuar os efeitos de forte calor esperados à hora dos jogos.

O jogo de abertura no dia 11 de junho, entre o México e a África do Sul, referente ao Grupo A, acontecerá na Cidade do México, a partir das 15:00 (20:00), à mesma hora do início da grande final do torneio, agendada para 19 de julho, em Nova Jersey.

Cabo Verde, que vai participar pela primeira vez numa fase final, está inserido no Grupo H e enfrenta a Espanha, campeã mundial em 2010, na primeira jornada, as 12:00 (17:00), em Atlanta, no dia 15 de junho.

Portugal é uma das 42 seleções já com presença garantida na prova, disputada pela primeira vez em três países, depois de vencer o Grupo F da qualificação europeia, com as restantes seis vagas a saírem dos play-offs europeu (quatro) e intercontinental (duas).

Caso vença o agrupamento, a seleção nacional defronta um dos melhores terceiros classificados nos 16 avos de final, enquanto se ficar em segundo apanha pela frente o também segundo posicionado do Grupo L, que tem Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.

Se passar como um dos melhores terceiros classificados, Portugal defronta um dos primeiros posicionados dos grupos.

No último Mundial, disputado no Qatar, em 2022, Portugal foi eliminado nos quartos de final por Marrocos (1-0), numa competição que foi arrebatada pela Argentina, que bateu a França na final.