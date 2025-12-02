Quatro navios com 8 mil passageiros fazem escala no Funchal e Porto Santo
Quatro navios de cruzeiro fazem escala, hoje, nos portos do Funchal e do Porto Santo, transportando um total de 8.030 passageiros e 3.064 tripulantes. No porto funchalense estão o 'Marella Explorer 2', o 'AIDAbella' e o 'Mein Schiff Relax', que já chegou na segunda-feira e pernoitou na Região. Já no Porto Santo encontra-se o 'Silver Whisper'.
O primeiro a juntar-se ao 'Mein Schiff Relax' foi o 'Marella Explorer 2', que navega com 2.488 pessoas (1.742 passageiros e 746 tripulantes). O navio chegou pelas 7 horas, vindo de Lanzarote e segue viagem quando forem 14 horas de quarta-feira, rumo a Santa Cruz de la Palma. Esta é uma escala da responsabilidade da Agência Ferraz, sendo que o navio está a realizar um cruzeiro de uma semana na rota da Cruise Atlantic Islands, entre as ilhas Canárias e a Madeira.
Já pelas 9 horas foi a vez do 'AIDAbella' iniciar as manobras de entrada no porto funchalense, transportando 2.051 passageiros e 617 tripulantes. Também este navio vai passar a noite no Funchal, partindo na quarta-feira pelas 18 horas para Fuerteventura. Uma escala de 33 horas, assegurada pela Blatas.
O navio 'AIDAbella' está a concluir uma viagem de 12 dias pelas Canárias, Marrocos e Madeira. Começou a 23 de Novembro em Las Palmas de Gran Canaria, passou por Lanzarote, Tenerife, La Gomera e La Palma (todos nas Canárias), visitou Agadir (Marrocos) e termina esta sexta-feira em Furteventura.
Tanto o 'Marella Explorer 2' como o 'AIDAbella' vão ter a companhia do 'Mein Schiff Relax' até às 18 horas. O navio, da TUI, chegou na segunda-feira ao Funchal, tendo passado a noite na pontinha, numa escala agenciada pela JFM Shipping. Transporta 3.923 passageiros e 1.403 tripulantes, e está a realizar um cruzeiro de sete dias pela rota CAI.
Por seu lado, no Porto Santo, está o 'Silver Whisper', numa escala da Agência Ferraz. O navio transporta 612 pessoas (314 pessoas e 298 tripulantes) e chegou ao Porto Santo pelas 5h30, depois de ter passado a noite a viajar entre o Funchal e a ilha dourada. Segue viagem às 14 horas, para o Mindelo, Cabo Verde, num âmbito de uma viagem transatlântica de 18 dias entre Lisboa e o Rio de Janeiro.