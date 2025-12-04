Dois navios trouxeram quatro mil pessoas para passar o dia na Madeira
Dois navios de cruzeiro trouxeram, esta quinta-feira, 4.237 pessoas, entre passageiros e tripulantes, para passar o dia na Madeira, em duas escalas agenciadas pela Blatas.
O 'Queen Anne' foi o primeiro a chegar, por volta das 6h45, vindo de Southampton, Reino Unido. A bordo transporta 2.827 passageiros e 1.220 tripulantes, que partem para Santa Cruz de la Palma, por volta da meia-noite. O itinerário de duas semanas pelas Canárias, Madeira e Lisboa termina apenas no dia 14 de Dezembro.
Mais tarde, pelas 10 horas, chegou o navio 'Wind Star', vindo precisamente de Santa Cruz de la Palma, sendo que vai passar a noite no Cais 6. Está a movimentar 85 passageiros e 105 tripulantes e prossegue a viagem esta sexta-feira, pelas 17 horas, em direção a Lanzarote. Está a realizar um cruzeiro de 10 dias por Canárias e Madeira, visitando praticamente todas as ilhas daquele arquipélago espanhol: Tenerife, La Gomera, La Palma, Lanzarote e Gran Canaria.
Na Pontinha está também o veleiro escola norueguês 'Christian Radich', que com 72 pessoas a bordo, está no Funchal desde segunda-feira, partindo amanhã, sexta-feira, pelas 17 horas, para Santa Cruz de Tenerife. Antes de sair, vai cruzar-se como o mega-iate 'Splistream', uma escala da Wihelmsen, que chega de Gibraltar e parte às 18 horas para Nassau, nas Bahamas. Está a navegar com 15 tripulantes.