Mais de 3.200 pessoas chegam ao Funchal a bordo de quatro navios
O porto do Funchal recebe, hoje, quatro navios de cruzeiro, todos dedicados ao segmento premium, que em conjunto estão a movimentar mais de 3.200 pessoas, entre passageiros e tripulação. Dois dos navios vão passar a noite no Funchal, partindo para novos destinos apenas no sábado.
O primeiro a chegar foi o 'Azamara Journey', numa escala da responsabilidade da JFM Shipping. A bordo seguem 668 passageiros e 392 tripulantes, vindos de Agadir, Marrocos, que seguem às 18 horas para Santa Cruz de La Palma. Está a realizar uma viagem de 10 dias entre Lisboa, onde começou a 22 de novembro, e Las Palmas de Gran Canaria, onde termina na próxima terça-feira. Já visitou Portimão, Cádis (Espanha), Casablanca (Marrocos) e Agadir antes de chegar ao Funchal. Até ao final da viagem, vai passar por Santa Cruz de La Palma e Santa Cruz de Tenerife.
Entretanto, chegaram ao Funchal os navios 'Silver Spirit, com 366 passageiros e 405 tripulantes, e o 'Silver Dawn', com 499 passageiros e 413 tripulantes a bordo, por volta das 7h15, ambos vindos de Lisboa, agenciados pela Agência Ferraz.
O 'Silver Dawn' permanece no Funchal até às 14 horas de sábado, seguindo viagem para Tenerife. O 'Silver Spirit' segue para Cabo Verde (Mindelo) às 13 horas de sábado. Vai ficar primeiro na pontinha, e depois sai para fundeadouro com os embarques e desembarques a serem feitos através de baleeiras, já que o Porto do Funchal vai estar a receber sábado outros três navios de cruzeiro: 'Hebriden Sky', 'Crystal Symphony' e 'MSC Musica'.
Já o 'Hamburg', agenciado pela Transinsular, entrou pelas 11h15, proveniente de Las Palmas de Gran Canaria, e continua viagem ao início da noite, pelas 20 horas, em direcção ao porto de Leixões. A bordo transporta 306 passageiros e 159 tripulantes, numa viagem de 35 dias que começou na Alemanha (Hamburgo) a 1 de Novembro, e já passou pelo Reino Unido (Portsmouth), França (Saint-Malo), Portugal (Leixões, Lisboa, Portimão e agora Funchal), Espanha (Sevilha, Canárias), Marrocos (Tânger e Casablanca), Cabo Verde (Boa Vista, Praia, São Nicolau, Santo Antão e São Vicente). Até ao final da viagem, no dia 6 de Dezembro, em Hamburgo, o navio vai regressar a Espanha (La Corunha e Gijon) e França (Cherbourg).