Sporting Clube do Porto Santo volta a organizar Mercadinho de Natal

O Sporting Clube do Porto Santo organizou, este domingo, o quarto Mercadinho de Natal, no pavilhão situado no Sítio do Dragoal.

O evento contou com a participação de 42 expositores, que mostraram os seus produtos, desde iguarias tradicionais e roupas bordadas a pinturas alusivas ao Natal, oferecendo ainda diversas actividades para animar as crianças.

Mais uma vez, muitos porto-santenses subiram ao Sítio do Dragoal para visitar o pavilhão do Sporting Clube do Porto Santo e aproveitar para comprar as primeiras prendas de Natal de 2025.