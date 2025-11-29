Natal já brilha na Ribeira Brava

Já arrancaram as festividades de Natal no Município da Ribeira Brava. A abertura deu-se hoje com o acender das iluminações que reúnem mais de 300 mil lâmpadas LED de baixo consumo, conferindo um colorido especial à vila.

As principais ruas apresentam-se decoradas, da Rua do Visconde à Rua de São Bento, incluindo a nova praça junto à escola secundária, onde se destaca uma árvore iluminada com 15 metros de altura. Há ainda adereços, decorações e o presépio municipal na frente-mar, que convida a uma visita.

A abertura oficial contou com a presença do executivo municipal. O presidente da Câmara, Jorge Santos, sublinhou que o programa foi pensado para toda a família, com actividades dirigidas a miúdos e graúdos. “É com imenso orgulho e alegria que vejo a nossa Ribeira Brava transformar-se, mais uma vez, num cenário de festa. Esta luz que brilha nas nossas ruas é mais do que um adorno festivo; é um investimento na vitalidade do município e na alegria da nossa gente”, afirmou, deixando um convite à população para viver o espírito natalício, apoiar o comércio local e desfrutar da gastronomia e da agenda cultural.

Também hoje abriu o Mercadinho de Natal, a funcionar diariamente até 4 de Janeiro, com barracas de iguarias, uma roulotte e castanhas assadas. Situado na frente-mar, o espaço contará com animação musical aos sábados à noite, com vários artistas regionais.natal