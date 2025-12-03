Tripulantes de navio registado na Madeira sequestrados ao largo da Guiné Equatorial

O navio de transporte de gás ‘CGas Saturn’, com bandeira portuguesa e inscrito no Registo Internacional de Navios da Madeira, foi atacado por piratas anteontem ao largo da Guiné Equatorial e nove dos seus tripulantes foram sequestrados. A informação foi avançada hoje, em comunicado, pela empresa proprietária da embarcação, o armador dinamarquês ‘Christiania Gas’.

O ‘CGas Saturn’, que foi construído em 2003, navegava a cerca de 50 milhas náuticas a oeste da cidade de Mbini quando foi abordado por um grupo armado nas primeiras horas de segunda-feira, quando navegava rumo a Malabo, capital da Guiné Equatorial.

Segundo o armador, nove tripulantes foram sequestrados e quatro permaneceram a bordo, tendo um destes ficado ferido sem gravidade. O ‘CGas Saturn’ seguiu, entretanto, para águas seguras.

No comunicado, o armador ‘Christiania Gas’ manifesta “profunda preocupação com o ataque ao seu navio e aos seus tripulantes” e adianta que agora a sua principal prioridade é estabelecer contacto com os tripulantes desaparecidos, por forma a garantir a sua libertação o mais rapidamente e de forma mais segura possível. Uma equipa de resposta de emergência está em articulação com as autoridades, que foram notificadas imediatamente após o incidente. A empresa “mantém contacto com as famílias dos tripulantes, para lhes prestar apoio neste momento extremamente difícil”.