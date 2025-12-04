Iluminações de Natal no Funchal: “Ficou tudo pronto a tempo?”

“Ficou tudo pronto a tempo”, afirmou aos jornalistas o presidente do Governo Regional, esta segunda-feira à noite, na Praça do Povo, por ocasião da cerimónia oficial de inauguração das iluminações natalícias no Funchal. Miguel Albuquerque sublinhou que a montagem das estruturas começara no início de Outubro, precisamente para evitar contratempos de última hora, e que o actual concurso plurianual trouxera finalmente estabilidade ao processo, impedindo atrasos como os que, em anos anteriores, tinham ocorrido devido a procedimentos do Tribunal de Contas. Porém, a realidade no terreno — antes, durante e após a inauguração — contraria de forma nítida a garantia dada pelo chefe do executivo.

No dia seguinte, a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura veio corrigir parcialmente o discurso oficial, assumindo que o tradicional letreiro luminoso do Pico do Bucho, em São Martinho, não estava instalado a 1 de Dezembro. A explicação recaiu sobre obras de asfaltagem realizadas pela Zona Militar da Madeira, que tornaram impossível à empresa contratada concluir a montagem no prazo previsto. A promessa foi de instalação “na próxima semana”, reiterando que, fora esse elemento, “toda a restante iluminação no município do Funchal já foi ligada”.

Mas esta informação estava longe de mostrar o quadro completo. O Governo ignorou o caso mais visível de incumprimento: a ausência quase total de iluminações ‘da Festa’ numa vasta área da Praça CR7 — local que recebe anualmente milhares de residentes e turistas, sobretudo nesta época festiva. A zona, que deveria estar decorada e iluminada desde o dia 1, apresentava-se praticamente despojada de estruturas e motivos natalícios. E assim continua, sem qualquer reposição, até esta quinta-feira, 4 de Dezembro.

Praça CR7, dia 1 de Dezembro de 2025., foto OD

A queda das estruturas na Praça CR7

A falha não nasceu no dia da inauguração, mas sim no sábado, 22 de Novembro. Nesse dia, que coincidiu com o último de três dias do Rally Legend, que teve partida e chegada precisamente na Praça CR7, rajadas de vento que atingiram 59 km/h na estação da Zona Militar da Madeira e 47 km/h no Observatório levaram à queda – durante a tarde - da quase totalidade da estrutura metálica que suportava os motivos de Natal ao longo da praça – só não ‘vergou’ a instalação do lado Nascente, junto ao Museu CR7. Segundo testemunhos recolhidos, a estrutura não apresentava uma área vélica significativa que previsse ou justificasse um colapso desta dimensão, o que tornou o incidente ainda mais surpreendente.

Apesar de não haver feridos — num sábado com forte afluência ao local — a estrutura metálica caiu para o interior da praça, quase atingindo a zona do Village do Rally Legend. Durante horas grande parte da Praça esteve interdita até a estrutura ser totalmente removida. Desde então, não voltou a ser recolocada. Quase duas semanas após o sucedido, a empresa responsável pela montagem das iluminações não procedeu à sua reinstalação.

Praça CR7, dia 22 de Novembro de 2025., foto OD

Ou seja: no momento em que, na Praça do Povo, as iluminações se acendiam na presença do presidente do Governo, uma das zonas de maior visibilidade turística do Funchal permanecia ‘às escuras’ — e sem qualquer estrutura que permitisse sequer instalar os motivos decorativos.

O Governo reconhece falha a ser corrigida "em breve"

Questionada pelo DIÁRIO sobre a ausência de iluminações na Praça CR7, a Direcção Regional do Turismo admitiu que “cedeu parte da estrutura de apoio aos motivos das iluminações” devido ao vento forte sentido na última semana de Novembro. Explicou que a empresa responsável está a “proceder à rectificação da estrutura” e que os motivos luminosos serão “recolocados em breve”.

No entanto, não foi indicado qualquer prazo concreto. E até hoje, 4 de Dezembro, não se verificou qualquer intervenção no local. A praça continua despida de qualquer ornamentação natalícia — um contraste evidente com a restante frente-mar da cidade, já iluminada e decorada.

Face a todos os elementos, fica claro que não corresponde à verdade que “ficou tudo pronto a tempo”.

A ausência reconhecida do letreiro do Pico do Bucho já contraria a afirmação inicial do presidente do Governo. Mas a situação da Praça CR7 torna a declaração ainda mais distante da realidade: trata-se de uma falha visível, prolongada no tempo, e que não foi resolvida nem no dia 1 de Dezembro nem nos dias seguintes.

Assim, tanto pelas omissões no discurso oficial como pela factual falta de iluminação ‘natalícia’ num dos espaços mais emblemáticos da frente-mar do Funchal, a garantia de que estava tudo pronto não corresponde ao que efectivamente se verificou no terreno. Até hoje, dia 4, à excepção da lateral Nascente – junto ao Museu CR7 – toda a restante Praça CR7 permanece sem qualquer elemento de iluminação natalícia — demonstrando que a montagem, ao contrário do afirmado, não estava concluída.