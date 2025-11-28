PSP abre concurso para novos agentes
A Polícia de Segurança Pública informa que está aberto o procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento para a admissão ao Curso de Formação de Agentes (CFA), destinado ao ingresso na carreira de agentes de polícia desta autoridade.
As condições de acesso constam do Aviso n.º 29408/2025/2, de 28 de Novembro, publicado em Diário da República Aviso n.º 29408/2025/2 | DR.
Este procedimento de recrutamento permanecerá aberto pelo prazo de 15 dias úteis, terminando às 23h59 do dia 23 de Dezembro, terça-feira.
Para os interessados, a candidatura deverá ser formalizada por intermédio do portal de recrutamento da PSP: https://recrutamento.psp.pt/
Requisitos de admissão:
- Ter nacionalidade portuguesa;
- Não ter menos de 18 anos, nem ter completado 35 anos de idade, em 31 de Dezembro do ano de publicação do aviso de abertura do concurso;
- Aos militares que tenham prestado serviço militar o tempo de serviço efetivo prestado é abatido à idade cronológica dos cidadãos, até ao limite de quatro anos;
- Possuir a robustez física e o perfil psicológico indispensáveis ao exercício da função policial;
- Estar habilitado ou estar a frequentar o 12.º ano de escolaridade ou equivalente;
- Não ter sofrido sanção penal inibidora do exercício da função;
- Ter qualidades morais e comportamento cívico que se ajustem aos princípios éticos e deontológicos da função policial;
- Não ter reprovado, mais de uma vez, em anterior CFA;
- No caso de prestar ou ter prestado serviço nas Forças Armadas, não ter sofrido punições disciplinares cujo somatório seja de gravidade igual ou superior a 10 dias de proibição de saída;
- Não estar abrangido pelo estatuto de objector de consciência;
- Não estar inibido do exercício de funções públicas, ou interdito para o exercício das funções a que se candidata.
Informação adicional encontra-se disponível no portal de recrutamento, separador 'Ajuda' ou por intermédio do sítio da PSP (www.psp.pt).
Adicionalmente, os cidadãos interessados poderão ainda apresentar questões por intermédio da comunicação para [email protected]
Incentivamos todos os cidadãos que reúnam condições para o efeito e que desejem contribuir para uma sociedade mais segura, justa e inclusiva a apresentar a candidatura para integrar a PSP, independentemente da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Polícia de Segurança Pública