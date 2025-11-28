PSP abre concurso para novos agentes

A Polícia de Segurança Pública informa que está aberto o procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento para a admissão ao Curso de Formação de Agentes (CFA), destinado ao ingresso na carreira de agentes de polícia desta autoridade.

As condições de acesso constam do Aviso n.º 29408/2025/2, de 28 de Novembro, publicado em Diário da República Aviso n.º 29408/2025/2 | DR.

Este procedimento de recrutamento permanecerá aberto pelo prazo de 15 dias úteis, terminando às 23h59 do dia 23 de Dezembro, terça-feira.

Para os interessados, a candidatura deverá ser formalizada por intermédio do portal de recrutamento da PSP: https://recrutamento.psp.pt/

Requisitos de admissão:

- Ter nacionalidade portuguesa;

- Não ter menos de 18 anos, nem ter completado 35 anos de idade, em 31 de Dezembro do ano de publicação do aviso de abertura do concurso;

- Aos militares que tenham prestado serviço militar o tempo de serviço efetivo prestado é abatido à idade cronológica dos cidadãos, até ao limite de quatro anos;

- Possuir a robustez física e o perfil psicológico indispensáveis ao exercício da função policial;

- Estar habilitado ou estar a frequentar o 12.º ano de escolaridade ou equivalente;

- Não ter sofrido sanção penal inibidora do exercício da função;

- Ter qualidades morais e comportamento cívico que se ajustem aos princípios éticos e deontológicos da função policial;

- Não ter reprovado, mais de uma vez, em anterior CFA;

- No caso de prestar ou ter prestado serviço nas Forças Armadas, não ter sofrido punições disciplinares cujo somatório seja de gravidade igual ou superior a 10 dias de proibição de saída;

- Não estar abrangido pelo estatuto de objector de consciência;

- Não estar inibido do exercício de funções públicas, ou interdito para o exercício das funções a que se candidata.

Informação adicional encontra-se disponível no portal de recrutamento, separador 'Ajuda' ou por intermédio do sítio da PSP (www.psp.pt).

Adicionalmente, os cidadãos interessados poderão ainda apresentar questões por intermédio da comunicação para [email protected]