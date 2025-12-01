Funchal ilumina-se para o Natal e reúne milhares na Praça do Povo

As iluminações de Natal do Funchal foram oficialmente acesas hoje, 1 de Dezembro, às 19 horas, na Praça do Povo, numa cerimónia que contou com a presença de milhares de turistas e locais que se reuniram para assistir ao arranque de mais uma quadra natalícia na Região.

O arranque desta edição ficou marcada por um espectáculo de fogo de artifício, a introdução de um ecrã LED de grandes dimensões e por um palco destinado aos espectáculos, que apenas estará presente na Praça do Povo esta noite e voltará no final do mês para os concertos dos dias 29, 30 e 31.

O momento assinalou o início formal da programação natalícia na capital madeirense, que volta a transformar a cidade num cenário luminoso até à madrugada de 8 de Janeiro.

As iluminações abrangem as principais avenidas e artérias de todas as freguesias do Funchal, incluindo edifícios públicos, monumentos, praças, largos, igrejas, fortalezas, palácios, ribeiras e jardins, num traçado que pretende envolver toda a cidade no espírito da quadra.

Estarão ligadas diariamente a partir das 18 horas e serão desligadas à 1 hora na maioria dos dias. As excepções verificam-se a 23, 24 e 31 de Dezembro, noites em que permanecerão acesas até às 6 horas, e nos dias 25 e 30 de Dezembro, quando serão desligadas às 4 horas.

Miguel Albuquerque destacou que este ano “ficou tudo pronto a tempo”, sublinhando que a montagem começou “no início de Outubro, para evitar preocupações à última hora”, lembrando que o actual concurso plurianual “dá algum descanso” e impede atrasos como os que chegaram a ocorrer devido a procedimentos do Tribunal de Contas.

Questionado sobre eventuais alterações na concepção das iluminações, o presidente garantiu que “não houve grandes mudanças”, apontando como principal diferença “a utilização quase maciça dos LEDs, que poupam muita energia e são mais baratos do ponto de vista do financiamento”.

Sobre a hipótese de antecipar o acender das luzes num futuro próximo, atendendo ao crescimento do turismo e à proximidade de fins-de-semana prolongados, o presidente afastou essa possibilidade, considerando “apenas uma questão de pormenor”.

Como desejo para a quadra natalícia de 2025, o presidente do Governo Regional espera que “o ano de 2026 seja tão bom como o de 2025 para todos os madeirenses”.