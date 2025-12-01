Beatriz Caboz & Orquestra de Jazz do Funchal dão música após o acender da iluminação de Natal

As iluminações de Natal no Funchal acendem hoje, pelas 19 horas, seguindo-se um concerto protagonizado por Beatriz Caboz & Orquestra de Jazz do Funchal, que assinalará o arranque oficial da programação natalícia, na Praça do Povo.

A cerimónia oficial de inauguração das iluminações vai contar com a presença do presidente do Governo Regional e trará como novidade um ecrã LED com projecção de vídeos alusivos à Madeira, além de um palco para espectáculos.

As iluminações abrangem as principais avenidas e artérias de todas as freguesias do Funchal, incluindo edifícios públicos, monumentos, praças, largos, igrejas, fortalezas, palácios, ribeiras e jardins. As luzes acender-se-ão diariamente às 18 horas e desligar-se-ão à 1 hora, até 7 de Janeiro, com excepção de algumas datas festivas. Hoje, as luzes acendem às 19 horas, devido à cerimónia de inauguração. Nos dias 25 e 30 de Dezembro, o horário prolonga-se até às 4 horas, e nas noites de 23, 24 e 31 de Dezembro, as iluminações permanecerão acesas até às 6 horas.

No Porto Santo, as luzes natalícias vão iluminar a Vila Baleira entre 1 de Dezembro e 7 de Janeiro, também das 18 horas à 1 hora. Nos dias 24 e 31 de Dezembro, o horário será alargado até às 4 horas.

A partir desta segunda-feira já está aberto o Mercadinho de Natal na Placa Central da Avenida Arriaga, com as suas 25 barraquinhas, assim como pode ser visitada a Aldeia Etnográfica no Largo da Restauração e apreciado o Presépio em tamanho natural que fica localizado junto à Sé do Funchal.

