Autarquia do Funchal investe 310 mil euros na programação de Natal

A Câmara Municipal do Funchal apresentou, esta tarde, a programação das Festas de Natal 2025, que arranca a 3 de Dezembro e decorre até 6 de Janeiro.

O autarca Jorge Carvalho falou de um programa direcionado a todas as famílias, com momentos dedicados aos mais jovens e também ao comércio local. Uma programação que "será um contributo para a dinâmica da cidade, mas também na ajuda da preservação da nossa identidade, enquanto comunidade".

Logo no dia 3 de Dezembro tem lugar a Magia do Natal no Mercado, quando a Praça do Peixe transforma-se num local único. Outro dos pontos altos é a concretização da Aldeia Natal que será inaugurada a 5 de Dezembro. O Natal na Praça arranca a 7 de Dezembro e decorre durante três fins-de-semana.

Até 6 de Janeiro serão várias as iniciativas que vão colocar o Funchal no mapa das festividades natalícias.