Iluminações de Natal do Funchal acendem-se para dar início à época festiva

As iluminações natalícias do Funchal, que foram montadas desde o início de Outubro, acendem-se neste primeiro dia de Dezembro.

As luzes, que estarão ligadas até à madrugada de 8 de Janeiro, abrangem as principais avenidas e artérias de todas as freguesias do Funchal, incluindo edifícios públicos, monumentos, praças, largos, igrejas, fortalezas, palácios, ribeiras e jardins.

A cerimónia oficial de inauguração das luzes de Natal está marcada para as 19 horas, na Praça do Povo, com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

No mesmo dia, uma hora antes, será acesa a iluminação de Natal no Porto Santo, dando início também às festividades na 'ilha dourada'.

Mas há mais na agenda deste primeiro dia do mês de Dezembro:

17h15: Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira entrega galardões e prémios referentes à época 2024/25, no Salão Paroquial das Eiras;

18h00: CMF promove um Concerto de Natal, no Museu História Natural do Funchal;

Principais acontecimentos registados no dia 1 de Dezembro, Dia da Restauração da Independência de Portugal, Dia Mundial de Luta Contra a Sida e Dia do Selo (Filatelia):

1640 - Proclamação da Restauração da Independência de Portugal. Começa a Dinastia de Bragança, a quarta, com D. João IV.

1880 -- É fundada a Sociedade Filarmónica União 1º Dezembro, sob foral de D. Carlos, o histórico clube de futebol de Sinta, o mais antigo entre os clubes que competem no futebol federado.

1911 - Censo da População de Portugal apura uma população de quase 6 milhões de habitantes (5.960.056) no território continental e insular, o que representa um aumento de 9,9% em relação ao censo de 1900. Lisboa concentra mais de 435.000 habitantes, o que representa um crescimento de 22% em relação ao início do século.

1868 - Sai o primeiro número de "O Primeiro de Janeiro", jornal diário do Porto.

1918 - Independência da Islândia.

- É proclamado o reino Servo-croata-esloveno da Jugoslávia.

1934 - Começam as purgas estalinistas (1934-1938). O homicídio, aos 48 anos, de Sergei M.Kirov, colaborador de Estaline, leva à morte de milhões de pessoas.

1935 - Chiang Kai-Shek é eleito Presidente do Kuomitang, o partido no poder na China.

1943 - Representantes militares britânicos e norte-americanos assinam um acordo sobre as funções e responsabilidades das United States Army Air Forces e das United States Navy nas Lajes, Açores.

1954 - Inauguração do Estádio da Luz, do Sport Lisboa e Benfica.

1955 -- Rosa Parks recusa-se a ceder o seu lugar a um branco no autocarro, dando início ao movimento de Boicoite aos Autocarros de Montgomery (Alabama) e marcando o começo da luta contra a política de segregação racial no sul dos Estados Unidos.

1959 - A Antártica é proclamada em Washington, Estados Unidos, área dedicada à investigação científica, ficando livre de ensaios militares.

1960 - Independência da República Centro-Africana.

1962 -- No I Congresso do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), em Leopoldeville, Agostinho Neto é eleito presidente do movimento e Mário Andrade, vice-presidente.

1969 - Constituída a Companhia Portuguesa de Electricidade através da fusão das concessionárias da produção e transporte da rede eléctrica primária.

- Guerra Colonial. Kaúlza de Arriaga cria o Comando Operacional de Intervenção de Moçambique, grupo de tropas especiais que atuam com a PIDE.

1971 - A Índia ocupa o Paquistão Oriental.

1972 - O Parlamento irlandês aprova a dissolução do IRA, Exército Republicano Irlandês.

1973 - Reunião histórica de Óbidos do Movimento dos Capitães, que levará à Revolução de 25 de Abril.

- Morre, aos 87 anos, David Ben-Gurion, político e estadista polaco, fez a declaração de independência de Israel a 14 de Maio de 1948.

1976 -- A Assembleia-geral das Nações Unidas (ONU) reconhece o direito inalienável do povo de Timor-Leste à independência e a legitimidade da luta para alcançar esse direito.

1977 - A Assembleia-geral das Nações Unidas (ONU) aprova a adesão da República Popular de Angola.

1983 - O Prémio D. Dinis da Fundação Casa de Mateus é atribuído a Fernando Namora pelo seu último romance "Rio Triste".

1987 -- Morre, com 63 anos, o escritor, ensaísta e dramaturgo norte-americano James Arthur Baldwin, autor de "Another Country" (1962).

1996 - Entra em vigor a Lei da Flexibilidade e Polivalência, Lei n.º 21/96 de 23 de Julho, que estabelece a redução dos períodos normais de trabalho superiores a quarenta horas por semana.

1997 -- Começa, em Quioto, no Japão, a III Conferência das Partes (COP-3) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

1998 - O Grupo Exxon, gigante petrolífero norte-americano, anuncia a compra por troca de acções da Mobil, uma transacção estimada em 81 mil milhões de dólares.

1999 - Uma equipa internacional de cientistas britânicos, norte-americanos, japoneses e suecos anuncia o mapeamento da sequência genética de quase todo o cromossoma 22, um dos mais pequenos dos humanos.

2000 - O general Augusto Pinochet é colocado sob prisão domiciliária, acusado 75 crimes cometidos no Chile depois do golpe de Estado que chefiou em 1973.

- Vicente Fox, 58 anos, do Partido de Acção Nacional (PAN, conservador), assume a Presidência dos Estados Unidos Mexicanos. Terminam os 71 anos de domínio do Partido Revolucionário Institucional.

2002 -- O arcebispado de Boston, Estados Unidos, envolvido em processos civis por abuso sexual de menores, admite declarar falência, em resposta aos pedidos de indemnização.

Morre, com 81 anos, Baltazar Rebelo de Sousa, médico e politico, antigo ministro de Oliveira Salazar e ex-governador de Moçambique entre 1968 e 1970. Pai do ex-líder do PSD e comentador político Marcelo Rebelo de Sousa

2003 - A primeira-ministra de São Tomé e Príncipe, Maria das Neves, anuncia adoptar medidas "urgentes e sustentadas" para combater a propagação do vírus da Sida no arquipélago, que infecta entre 2.000 a 5.000 dos cerca de 140.000 habitantes.

2005 - O relatório, divulgado na Conferência das Nações Unidas (ONU) para as Alterações Climáticas, que decorre até dia 09, em Montreal, Canadá, contém as previsões de emissões de gases poluentes da União Europeia para o período 2008-2012. Portugal figura como o país mais poluente da União Europeia.

2006 -- O conservador Felipe Calderon é investido como Presidente do México.

- Uma torrente de lama provocada pela passagem do ciclone Durian, no leste das Filipinas, provoca mais de mil mortos e desaparecidos.

- O governo timorense e as Nações a Unidas assinam em Díli um acordo que confere à Organização das Nações Unidas (ONU) o comando operacional das funções de policiamento em Timor-Leste.

- Morre, os 58 anos, a atriz francesa Claude Jade, que participou em vários filmes de François Truffaut. Em 1998 foi agraciada com o título de Cavaleiro da Legião de Honra e em 2000 recebeu o prémio New Wave Award, do Festival de Cinema de Palm Beach.

2008 - O novo regime do divórcio entra em vigor com seis alterações fundamentais à anterior lei, acabando nomeadamente com o divórcio litigioso, o "divórcio sanção assente na culpa".

2009 - Entra em vigor o Tratado de Lisboa. A entrada é assinalada numa cerimónia comemorativa em Lisboa, junto à Torre de Belém. O tratado cria, entre outras, a figura de presidente do Conselho Europeu. O escolhido, o belga Herman Van Rompuy, inicia funções.

2011 - O poeta chileno Nicanor Parra é galardoado com a edição 2001 do prémio Cervantes, o galardão mais importante das letras em língua espanhola, atribuído pelo Ministério da Cultura espanhol.

- Morre, com 82 anos, Christa Ihlenfeld, Christa Wolf, escritora considerada a maior romancista leste-alemã. Recebeu em 1980 o prémio Georg-Büchner, a mais importante distinção literária alemã, e por duas vezes o Prémio nacional da República Democrática Alemã (RDA), além dos prémios Schiller, em 1983, e Nelly Sachs, em 1999. Em 2010, foi distinguida com o Prémio Thomas Mann de Literatura pelo conjunto da obra e em 1990 o então ministro francês da Cultura, Jack Lang, concedeu-lhe o grau de Oficial das Artes e das Letras.

2012 - O Comité Central do PCP é eleito, no XIX Congresso, em Almada, com 97 por cento dos votos, 14 votos contra e 21 abstenções.

- Morre, com 96 anos, Manuel Ferreira, escritor e jornalista, considerado um dos maiores vultos da literatura açoriana. A sua principal obra literária, o conto "O Barco e o Sonho", publicada em 1979 foi adaptada a uma séria televisiva com o mesmo título, na RTP-Açores, pelo realizador José Medeiros.

- Morre, aos 101 anos, Maria Malafaia, cravista portuguesa, pioneira da recuperação da prática do cravo e do seu repertório histórico.

2013 -- Após uma semana de manifestações, cerca de 500 mil pessoas concentram-se na praça Maidan (Praça da Independência), em Kiev, e constroem barricadas em protesto contra a suspensão das conversações sobre um acordo de associação com a União Europeia. O acordo foi suspenso em favor de relações económicas mais próximas com a Rússia.

- Morre, aos 93 anos, Alfonso Armada, ex-general e um dos principais condenados pela tentativa de golpe de Estado de 1981, em Espanha.

- Morre, aos 85 anos, Annie Salomon de Faria, tradutora francesa, mulher do ensaísta Eduardo Lourenço.

2014 - A Terra Peregrin, empresa detida pela empresária angolana Isabel dos Santos, entrega o projeto de prospeto e de anúncio de lançamento da oferta pública de aquisição (OPA) sobre a PT SGPS, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

2015 - O fabrico de chocalhos em Portugal, ofício e manifestação cultural que tem no Alentejo a sua maior expressão a nível nacional, é classificado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), como Património Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente, na 10.ª reunião do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, a decorrer em Windhoek, capital da Namíbia.

2016 - A falcoaria portuguesa passa a integrar a Lista representativa do Património Cultural Imaterial da UNESCO, juntando-se aos 13 países onde a prática já é reconhecida como Património da Humanidade, a decisão tomada durante a 11.ª reunião do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, em Adis Abeba, na Etiópia.

2017 -- Morre, aos 85 anos, a fadista Alice Maria, que durante muitos anos fez parte do elenco da casa de fados "A Severa".

2019 - Portugal sagra-se campeão do mundo de futebol de praia, ao vencer a Itália, por 6-4, em Assunção, Paraguai.

2020 -- O gestor português do setor da banca António Horta Osório é nomeado para presidente do conselho de administração do Credit Suisse, cargo que vai assumir a partir de maio de 2021.

- A primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos, "A Metamorfose dos Pássaros", recebe o prémio de melhor filme, no Festival do Internacional de Documentário do Chile (FIDOCS), e o Prémio do Júri Jovem.

- O português Cristiano Ronaldo conquista o 'Golden Foot' 2020, um prémio que vai na 18.ª edição e é destinado a futebolistas com mais de 28 anos, que o podem vencer por uma só vez.

- Morre, aos 97 anos, Eduardo Lourenço, professor, filósofo, escritor, crítico literário, ensaísta, interventor cívico. Entre condecorações e distinções, recebeu as ordens de Grande Oficial de Santiago e Espada (1981), a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (1992), a Grã-Cruz da Ordem de Santiago e Espada (2003) e a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade (2014). França distinguiu-o com a Ordem Nacional de Mérito (1996), a Ordem das Artes e das Letras (2000) e a Legião de Honra (2002). Conselheiro de Estado.

2021 -- Morre, aos 90 anos, Alvin Augustus Lucier Jr, compositor norte-americano. A sua obra mais conhecida, intitulada "I Am Sitting in a Room", foi comprada pelo Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, Estados Unidos.

- Morre, com 81 anos, Almerindo Marques, gestor e político, antigo presidente da RTP, secretário de Estado da Administração Escolar do I Governo Constitucional e deputado pelo PS entre 1983 e 1985, eleito pelo círculo de Leiria.

2024 - O novo presidente do Conselho Europeu, António Costa, desloca-se a Kiev para passar o primeiro dia do seu mandato, acompanhado pela chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, para garantir apoio à Ucrânia face à invasão russa.

- Morre, aos 75 anos, o ator francês Niels Arestrup. No teatro, venceu o prémio Globos de Cristal 2017 para melhor ator pelo desempenho na peça "Atuação" e, em 2020, venceu o Prémio Molière pela interpretação em "Red". No cinema, com os filmes de Jacques Audiard, "De tanto bater o meu coração parou" (2005) e "Um profeta" (2009), venceu dois prémios César.

- Morre, aos 55 anos, a atleta alemã, Ilke Wyludda, campeã olímpica do lançamento do disco nos Jogos Olímpicos Atlanta1996.

Este é o tricentésimo trigésimo sexto dia do ano. Faltam 30 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia: "Na maioria das sociedades actuais falta aos homens públicos o valor não só para ousar o bem mas, até, para praticar francamente o mal. Deste facto psicológico, que assinala as épocas de profunda decadência moral, deriva a hipocrisia". Alexandre Herculano (1810-67), escritor, historiador, investigador e político português.