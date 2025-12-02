Carreira dos professores será actualizada e valorizada

Secretária da Educação anuncia reformas no regime de concursos e progressão dos docentes. Mobilidade e permutas terão regras mais claras e flexíveis. Revisão abrange também gestão escolar e pessoal não docente. Elsa Fernandes faz retrospectiva dos quase 3 meses de mandato. Encontros com as escolas prosseguem em Janeiro. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 02 de Dezembro.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para "Luzes da ‘Festa’ unem gerações". Funchal ilumina-se para o Natal com milhares a assistir, enquanto ‘Mercadinho’ volta a juntar famílias de cá e de lá. Ainda no mesmo tema, tome nota do l Roteiro da ‘Festa’ nos museus e centros culturais.

"Repavimentação de 10 estradas travada pelo Tribunal de Contas" e "Nova providência cautelar para impedir serviços mínimos no matadouro" merecem também destaque de capa nesta edição.

A 'fechar' a primeira página de hoje "Moradores alertam para excesso de esplanadas que sufoca a Zona Velha".

