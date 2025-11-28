Câmara de Lobos acende as maiores iluminações de Natal da sua história
O concelho de Câmara de Lobos iluminou-se esta sexta-feira, 28 de Novembro, para assinalar o Natal como nunca antes visto.
Depois de um apagão simbólico orquestrado pela Câmara Municipal para marcar o arranque oficial das iluminações de Natal de 2025, Câmara de Lobos brilhou como nunca, com um total de 355.625 LEDs e 12 quilómetros de lâmpadas tradicionais acendidas.
Câmara de Lobos acende luzes de Natal
Câmara de Lobos vive esta noite um dos momentos mais aguardados da quadra. Às 20h30, na Praça da Autonomia, a cidade mergulhará num apagão simbólico preparado pela Câmara Municipal para marcar o arranque oficial das iluminações de Natal de 2025, consideradas as mais grandiosas e abrangentes de sempre no concelho. O apagar completo das luzes da Baixa antecederá o acender oficial de toda a decoração, num momento cénico pensado para surpreender e envolver a comunidade.