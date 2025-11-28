Câmara de Lobos acende as maiores iluminações de Natal da sua história

O concelho de Câmara de Lobos iluminou-se esta sexta-feira, 28 de Novembro, para assinalar o Natal como nunca antes visto.

Depois de um apagão simbólico orquestrado pela Câmara Municipal para marcar o arranque oficial das iluminações de Natal de 2025, Câmara de Lobos brilhou como nunca, com um total de 355.625 LEDs e 12 quilómetros de lâmpadas tradicionais acendidas.