Porto Santo já tem iluminação de Natal nas ruas da cidade

As luzes de Natal acederam-se, hoje, às 18 horas, na "ilha dourada".

As luzes e enfeites natalícios estão espalhados nas principais artérias da cidade do Porto Santo.

Entre os enfeites destacam-se duas grandes árvores, uma situada junto ao edifício do tribunal e a outra à entrada do cais velho da cidade.

Quanto às outras decorações, não faltam bolas vermelhas e troncos de árvores também iluminadas com várias cores, conforme pode constatar o colaborador do DIÁRIO em Vila Baleira.

Desde o momento em que as luzes se acenderam, que as pessoas que passeavam nas ruas, ficaram agradadas e olhos postos nos diversos enfeites natalícios.