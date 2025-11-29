EEM explica falha de iluminação na Avenida do Mar

A EEM esclareceu que a falha de iluminação ocorrida na noite de 26 para 27 deste mês, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, se deveu à avaria de uma célula fotoeléctrica do sistema de comando e controlo da rede local de iluminação pública.

Segundo a empresa, a intervenção na rede foi realizada pelas equipas técnicas no início do dia 27. As avarias deste tipo são consideradas pontuais, e a EEM não regista ocorrências semelhantes na avenida nos últimos tempos.

A empresa reforça que realiza vistorias regulares às instalações para garantir o bom funcionamento da rede e lembra que dispõe de um serviço de atendimento telefónico (800 221 187) em regime de piquete, entre as 8h e as 24h. No entanto, não recebeu qualquer contacto relacionado com esta situação.