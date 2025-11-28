Mais de 300 mil lâmpadas dão cor este Natal na Ribeira Brava

O Município da Ribeira Brava inaugura amanhã, às 18h30, as iluminações de Natal, dando início oficial à quadra festiva que se prolongará até 4 de Janeiro de 2026.

A vila estará decorada a rigor, com mais de 300 mil lâmpadas LED de baixo consumo, oferecendo um brilho especial que reflete a intensidade com que os madeirenses vivem esta época.

Há muito para ver em toda a vila, nomeadamente, o presépio municipal instalado na frente-mar, a Vila Natal e o Mercadinho de Natal com animação e iguarias que garantem os sabores típicos desta quadra.

O programa mantém algumas das atracções que já se tornaram tradição. O Comboio de Natal, uma das actividades mais aguardadas pelas crianças, inicia as suas viagens no sábado, 30 de Novembro, às 18h30.

O Pai Natal chegará à vila na manhã de 14 de Dezembro para animar os mais pequenos e a Noite do Mercado está marcada para 20 de Dezembro. No dia 17, realiza-se o almoço de Natal destinado à população sénior, no Pavilhão da Serra de Água, com inscrições disponíveis na autarquia, nas Casas do Povo e nas Juntas de Freguesia.

O programa encerra com o Cantar dos Reis, a 4 de Janeiro de 2026. Até lá, não faltarão música e animação com artistas locais e regionais.

Em simultâneo, decorre a campanha 'Eu Opto pelo Comércio Local', que atribui vouchers no valor total de três mil euros a quem efetuar compras nas lojas aderentes.

Como vem sendo tradição, o edifício da Câmara Municipal tem em exposição mais de 40 presépios elaborados pela funcionária Celeste Silva que merecem uma visita.

São muitos os motivos para visitar a Ribeira Brava nesta época festiva que se ‘veste’ de cor, tradição e inovação.