‘São Silvestre’ do Funchal já anima a cidade

Já arrancou a grande festa do atletismo madeirense, com a realização da LXVI Volta à Cidade do Funchal, a tradicional Corrida de São Silvestre. As provas tiveram início às 16h30, na Avenida Sá Carneiro, junto à discoteca Vespas.

A primeira corrida foi destinada a atletas em cadeira de rodas e andarilho, com nove participantes ‘autónomos’ a cumprirem um percurso de 500 metros.

Quinze minutos depois, às 16h45, seguiu-se a prova do escalão Sub-10, que contou com 133 jovens atletas, igualmente num trajecto de 500 metros.

Ao longo da tarde realizam-se ainda, com intervalos de cerca de dez minutos, as provas dos escalões Sub-12, Sub-14 e Sub-16. Às 17h30 está marcada a Marcha da Saúde, de carácter não competitivo, numa distância de 2,35 quilómetros.

O ponto alto do programa acontece com a prova principal, a LXVI Volta à Cidade do Funchal, destinada aos escalões de Sub-18 a veteranos. A corrida apresenta este ano um novo percurso, com uma extensão total de 5.850 metros.