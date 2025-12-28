Isaac Nader e Salomé Afonso lamentam chuva na São Silvestre de Lisboa

Os atletas Isaac Nader e Salomé Afonso mostraram-se no sábado satisfeitos por concluir o ano com novo triunfo na São Silvestre de Lisboa, mas lamentando não ter sido possível correr mais rápido, devido à chuva.

"O piso estava muito molhado e escorregadio em certas partes. Por sorte, não tive nenhuma lesão ou queda. Corremos o mais rápido possível dentro das condições. Estou contente por ganhar, é para isso que nós corremos. Havia um outro objetivo colocado na corrida, não foi possível", frisou Isaac Nader, em declarações à Lusa.

O campeão do mundo nos 1.500 metros, que venceu em 2023 e 2024, completou os 10 quilómetros em 28.34 minutos, secundado por Duarte Gomes, do Sporting (28.44), e ainda João Nuno Batista, do Clube de Natação de Torres Novas (29.24).

"Ganhar é a única coisa que importa no desporto. É o culminar de uma temporada bastante boa", apontou o atleta do Benfica, atual bicampeão nacional de estrada.

Já Salomé Afonso, que se sagrou bicampeã da prova, após a conquista do último ano, gastou 32.55 minutos a completar o percurso, sendo acompanhada no pódio por Solange Jesus, do Sporting de Braga (33.37), e a sueca Nova Ojutkanas (34.41).

"O mais importante é ganhar. Neste caso, foi uma semi-vitória, porque perdemos a 'guerra dos sexos', mas faz parte. De facto, o objetivo era correr bem mais rápido, mas as condições climatéricas não acompanharam nada. Consequentemente, as condições físicas não foram as melhores. Saio com vitória na categoria feminina, o que é sempre positivo", disse à Lusa a atleta, que também representa o Benfica.

Vice-campeã europeia nos 1.500 metros em pista curta, Salomé Afonso considera que 2025 foi "um ano muito positivo" e apontou já 'baterias' para a próxima época.

"Houve muitos sonhos concretizados e outros por realizar, com coisas positivas e outras que não foram concretizadas a 100%. Contudo, este foi sem dúvida um ano muito positivo, uma grande catapulta para os próximos anos. Espero uma Salomé muito competitiva na elite europeia e mundial, e que possa conquistar muito para si própria e também para o país", sublinhou a atleta de 28 anos, natural de Lisboa.

Isaac Nader e Salomé Afonso efetuaram recentemente uma mudança técnica e o casal espera que essa alteração possa permitir atingir ainda melhores resultados.

"Acho que faltavam certas coisas na evolução da carreira desportiva. Faz parte do alto rendimento sair da zona de conforto e temos de fazer o que achamos melhor para continuar a ter resultados de grande nível", explicou Isaac Nader, e Salomé Afonso acrescentou: "Poderá exigir um pouco de paciência e adaptação, mas até agora está a correr tudo bem. Se continuar, podemos ter resultados mais rápido do que pensávamos. Estou confiante que vai melhorar ainda mais o nosso nível".

A 18.ª edição da São Silvestre de Lisboa contou com um recorde de inscrições, ao alcançar as 15.000 pessoas, com um máximo de 39% de participantes mulheres.