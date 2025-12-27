Família desespera por informações de idosa desaparecida há mais de uma semana

Maria Rosária Barreto Moniz, de 82 anos, continua desaparecida desde as primeiras horas de sexta-feira, 19 de dezembro, no Caminho do Meio, freguesia de Santa Maria Maior, no Funchal. A família continua à procura da idosa, que desapareceu sem deixar rasto.

Segundo uma familiar, vizinhos, conhecidos, pessoas que não conhecem a família e familiares têm sido “incansáveis” nas buscas, que até ao momento se revelaram infrutíferas. No dia do desaparecimento, a idosa vestia calças de ganga azul-claro e um casaco vermelho claro com fecho.

A idosa foi vista pela última vez cerca das 7h20 e, desde então, não surgiu qualquer nova pista sobre o seu paradeiro.

Uma familiar esclarece que têm sido realizadas buscas por terra e mar, mas aponta a falta de meios: “Há zonas a que não chegamos e quem procura tem arriscado.”

“Filhos que todos os dias saem em buscas estão cansados e esgotados, mas continuam na luta. Amigos que não deixam desistir, vizinhos sempre disponíveis, partilhas na internet e chamadas que não acabam. Tenho de agradecer, de coração, a ajuda que temos recebido”, refere.

A Polícia de Segurança Pública mantém-se activa nas diligências de procura de Maria Rosária Moniz.

A família partilhou uma fotografia recente da idosa e apela a quem tenha informações sobre o seu paradeiro para contactar os números 965404205/968383238 ou a Polícia de Segurança Pública.