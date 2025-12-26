Primeiro prémio da Lotaria Clássica do Natal vendido no Funchal

O primeiro prémio da Lotaria Clássica do Natal também foi vendido no Funchal, tal como nos distritos de Braga, Faro, Lisboa, Setúbal e Vila Real.

Foi mais um ano em que a tradição se manteve e esta sexta-feira voltou a andar a roda da Lotaria do Natal.

“No total, a 51.ª Extração da Lotaria Clássica sorteou 52,5 milhões de euros em prémios. No valor de 12,5 milhões de euros (atribuído num total de 10 séries emitidas), o primeiro prémio foi vendido nos distritos de Braga, Faro, Funchal, Lisboa, Setúbal e Vila Real”, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O primeiro prémio do sorteio da 51.ª extração de 2025, da Lotaria Clássica, saiu ao número 90 615, contemplado com 12 milhões e 500 mil euros (prémio total nas dez séries), segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O segundo prémio, no valor de 2 milhões e 500 mil euros foi para o 90 507. O terceiro prémio, de 1 milhão e 250 mil euros, saiu ao número 37 401.