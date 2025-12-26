Primeiro prémio da Lotaria Clássica do Natal vendido no Funchal
Primeiro prémio do sorteio da 51.ª extração de 2025, da Lotaria Clássica, saiu ao número 90 615, contemplado com 12 milhões e 500 mil euros (prémio total nas dez séries)
O primeiro prémio da Lotaria Clássica do Natal também foi vendido no Funchal, tal como nos distritos de Braga, Faro, Lisboa, Setúbal e Vila Real.
Foi mais um ano em que a tradição se manteve e esta sexta-feira voltou a andar a roda da Lotaria do Natal.
“No total, a 51.ª Extração da Lotaria Clássica sorteou 52,5 milhões de euros em prémios. No valor de 12,5 milhões de euros (atribuído num total de 10 séries emitidas), o primeiro prémio foi vendido nos distritos de Braga, Faro, Funchal, Lisboa, Setúbal e Vila Real”, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
O primeiro prémio do sorteio da 51.ª extração de 2025, da Lotaria Clássica, saiu ao número 90 615, contemplado com 12 milhões e 500 mil euros (prémio total nas dez séries), segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O segundo prémio, no valor de 2 milhões e 500 mil euros foi para o 90 507. O terceiro prémio, de 1 milhão e 250 mil euros, saiu ao número 37 401.