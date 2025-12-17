66.ª edição da Volta à Cidade do Funchal com número recorde de inscritos

A 66.ª edição da Volta à Cidade do Funchal conta com um número recorde de inscritos.

De acordo com a AARAM – Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, este facto reforça o impacto e a crescente adesão, sobretudo de atletas locais, mas também de atletas nacionais e internacionais, a uma das mais tradicionais e mediáticas provas do calendário desportivo madeirense.

A iniciativa será apresentada, no dia 22 de Dezembro, segunda-feira, pelas 12 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.