Jardim ataca o “politiqueiro” Marques Mendes

O antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, lançou duras críticas a Luís Marques Mendes, esta sexta-feira, numa barraca de poncha do Mercadinho de Natal, instalado na Placa Central da Avenida Arriaga, no Funchal, no âmbito da acção de campanha do candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo.

Jardim afirmou que o Almirante está politicamente mais próximo do partido que ajudou a fundar do que da actual liderança social-democrata. “O Gouveia e Melo está mais perto do PSD, do PSD que eu ajudei a fundar, do que do actual PSD”, declarou à comunicação social que acompanhava a acção de campanha do candidato presidencial.

Visivelmente incomodado com as declarações recentes de Luís Marques Mendes, o antigo líder madeirense exigiu respeito. “O senhor Dr. Marques Mendes devia ser bem-educado. Eu não posso admitir que, no último debate com o senhor Almirante, dissesse que políticos como eu, políticos de carreira, que assumo que estavam com o senhor Almirante, eram politiqueiros”, afirmou.

Alberto João Jardim rejeitou a classificação e respondeu em tom duro: “Politiqueiro é ele, no jogo de interesses que anda a fazer”. O ex-governante regional sublinhou ainda o seu percurso político, afirmando não aceitar esse tipo de acusações. “Servi o país durante 40 anos como servidor público e vem aí esse senhor dizer que era um bando de politiqueiros. Isso eu não admito”, concluiu.